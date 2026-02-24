Xiaomi, akıllı takip cihazları pazarına iddialı bir giriş yaparak Xiaomi Tag modelini küresel web sitesinde resmi olarak listeledi. Bu yenilikçi aksesuar, hem Apple Find My hem de Google Android Find Hub ağlarıyla uyumlu çalışarak, iOS ve Android kullanıcılarını aynı anda hedef alıyor. Yaklaşık 10 gram ağırlığındaki ultra hafif tasarım, günlük hayatta kaybolan eşyaları bulmayı çok daha pratik ve erişilebilir hale getiriyor.

Xiaomi Tag, 28 Şubat 2026 tarihinde Barcelona’da düzenlenecek küresel lansman etkinliğinde, Xiaomi 17 serisi akıllı telefonlarla birlikte resmi olarak tanıtılacak ve satışa sunulacak. Bu etkinlik, Xiaomi’nin yenilikçi ekosistemini genişletme hamlesinin en önemli parçalarından biri olarak görülüyor.

Xiaomi Tag’in Öne Çıkan Özellikleri Neler?

Boyut ve Ağırlık : 46.5 x 31 x 7.2 mm ölçülerinde, yalnızca 10 gram ağırlıkta – cebinizde ya da çantanızda fark edilmeden taşıyabileceğiniz kadar kompakt.

: 46.5 x 31 x 7.2 mm ölçülerinde, yalnızca ağırlıkta – cebinizde ya da çantanızda fark edilmeden taşıyabileceğiniz kadar kompakt. Dayanıklılık : IP67 sertifikalı toz ve suya karşı koruma, günlük kullanımda güven veriyor.

: sertifikalı toz ve suya karşı koruma, günlük kullanımda güven veriyor. Bağlantı Teknolojileri : Bluetooth 5.4 ile geniş kapsama alanı ve stabil sinyal, NFC desteğiyle kayıp modunda hızlı iletişim bilgileri paylaşımı. (Not: Ultra Geniş Bant – UWB teknolojisi bulunmuyor, bu da hassas yönlendirme yerine ağ tabanlı konumlamaya odaklanıyor.)

: ile geniş kapsama alanı ve stabil sinyal, desteğiyle kayıp modunda hızlı iletişim bilgileri paylaşımı. (Not: Ultra Geniş Bant – UWB teknolojisi bulunmuyor, bu da hassas yönlendirme yerine ağ tabanlı konumlamaya odaklanıyor.) Pil Ömrü : Değiştirilebilir CR2032 düğme pil ile yaklaşık 1 yıl kullanım süresi – şarj derdi olmadan uzun süre hizmet veriyor.

: Değiştirilebilir düğme pil ile yaklaşık kullanım süresi – şarj derdi olmadan uzun süre hizmet veriyor. Ek Özellikler: Dahili piezoelektrik zil sayesinde yakındaki eşyayı sesle bulma, ivme ölçer sensör ve “geride bırakma” uyarıları.

Cihaz, eşyanız sizden uzaklaştığında anında bildirim gönderiyor. Kayıp modu aktif edildiğinde, bulan kişi Google Find Hub üzerinden pop-up pencereyle ya da Apple Find My ile NFC dokunuşuyla sizin iletişim bilgilerinize ulaşabiliyor. Tüm konum verileri uçtan uca şifreleniyor ve yalnızca sizin erişiminize açık tutuluyor. Ayrıca anti-takip koruması sayesinde istenmeyen izlemelere karşı da önlem alınmış.

Neden Xiaomi Tag Bir Devrim Niteliğinde?

Piyasadaki çoğu takip cihazı ya sadece Apple ya da sadece Android ekosistemiyle sınırlıyken, Xiaomi Tag her iki platformu da destekleyerek gerçek bir çapraz uyumluluk sunuyor. Bu özellik, karma cihaz kullanan aileler, arkadaş grupları veya profesyoneller için büyük kolaylık sağlıyor. Üstelik AirTag gibi premium rakiplere göre çok daha uygun fiyatlı olması bekleniyor – Avrupa’da tekli paketin yaklaşık 18€ civarında olduğu belirtiliyor (Türkiye fiyatı lansman sonrası netleşecek).

Xiaomi Tag, kaybolan anahtarlar, cüzdan, çanta, valiz gibi günlük eşyaları koruma altına alırken aynı zamanda gizlilik ve kullanım kolaylığı konusunda da iddialı. 28 Şubat’taki lansmanla birlikte Türkiye’de de kısa sürede satışa sunulması bekleniyor.

Akıllı takip cihazı arayanlar için heyecan verici bir dönem başlıyor: Hem güçlü hem de bütçe dostu bir alternatif yolda! Xiaomi’nin bu hamlesi, takip teknolojilerini herkes için erişilebilir kılma yolunda önemli bir adım. Lansman tarihine kadar gözler Xiaomi 17 serisi ve bu yenilikçi Tag üzerinde olacak.