Nubia’nın oyun odaklı markası RedMagic, Çin’de RedMagic 11 Air modelini resmi olarak duyurdu. 20 Ocak 2026 tarihinde piyasaya sürülen bu cihaz, ince tasarımı, güçlü donanımı ve büyük bataryasıyla dikkat çekiyor. Özellikle aktif soğutma fanına sahip en ince oyun telefonu unvanını taşıyor.

Red Magic 11 Air Temel Özellikleri

Ekran : 6.85 inç 1.5K (2688×1216) AMOLED panel, 144Hz yenileme hızı, %95.1 ekran/gövde oranı, 1.25 mm ultra ince çerçeveler, 2592Hz PWM karartma ve ekran altı 16 MP selfie kamerası.

: 6.85 inç 1.5K (2688×1216) AMOLED panel, 144Hz yenileme hızı, %95.1 ekran/gövde oranı, 1.25 mm ultra ince çerçeveler, 2592Hz PWM karartma ve ekran altı 16 MP selfie kamerası. İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Elite + RedMagic’e özel Redcore R4 oyun çipi ve CUBE Sky Engine optimizasyonu.

: Qualcomm Snapdragon 8 Elite + RedMagic’e özel Redcore R4 oyun çipi ve CUBE Sky Engine optimizasyonu. Bellek ve Depolama : 12 GB / 16 GB LPDDR5X RAM seçenekleri ile 256 GB / 512 GB UFS 4.1 depolama.

: 12 GB / 16 GB LPDDR5X RAM seçenekleri ile 256 GB / 512 GB UFS 4.1 depolama. Batarya : 7000 mAh kapasite + 120W hızlı kablolu şarj ve bypass şarj desteği.

: 7000 mAh kapasite + 120W hızlı kablolu şarj ve bypass şarj desteği. Kamera : Arka tarafta 50 MP ana + 8 MP ultra geniş açı; ön tarafta ekran altı 16 MP.

: Arka tarafta 50 MP ana + 8 MP ultra geniş açı; ön tarafta ekran altı 16 MP. Soğutma ve Tasarım : RGB aydınlatmalı aktif soğutma fanı, çift kanallı havacılık sınıfı alüminyum soğutma sistemi, grafen bakır folyo ve 4D buhar odası. Şeffaf arka panel (iç bileşenler görünüyor), 520Hz dokunmatik omuz tetikleri, 207 gram ağırlık ve yalnızca 7.85 mm kalınlık (fanlı en ince oyun telefonu).

: RGB aydınlatmalı aktif soğutma fanı, çift kanallı havacılık sınıfı alüminyum soğutma sistemi, grafen bakır folyo ve 4D buhar odası. Şeffaf arka panel (iç bileşenler görünüyor), 520Hz dokunmatik omuz tetikleri, 207 gram ağırlık ve yalnızca 7.85 mm kalınlık (fanlı en ince oyun telefonu). Diğer: REDMAGIC OS 11 (Android 16 tabanlı), AI özellikleri (gerçek zamanlı çeviri, nesne tanıma, oyun içi ipuçları), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, stereo hoparlörler ve NFC.

Red Magic 11 Air Fiyatı

Çin’de satışa sunulan modelin fiyatları şöyle:

12 GB RAM + 256 GB: 3699 yuan (yaklaşık 530 USD)

16 GB RAM + 512 GB: 4399 yuan (yaklaşık 631 USD)

Cihaz bugün itibarıyla Çin’de satışta ve lansman indirimiyle 200 yuan daha uygun fiyata alınabiliyor. Global lansman ise 29 Ocak 2026 tarihinde duyurulacak; aynı donanım konfigürasyonuyla uluslararası pazarlara gelmesi bekleniyor.

RedMagic 11 Air, yüksek performanslı oyun deneyimi arayanlar için şeffaf tasarımı, dev bataryası ve üst düzey soğutma sistemiyle iddialı bir seçenek olarak öne çıkıyor.