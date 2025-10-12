Kayseri'nin Talas ilçesinde düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında, Türkiye'nin gururu yerli elektrikli otomobil TOGG, ilkokul öğrencileriyle buluştu. Kayseri Büyükşehir...
Yapay zeka (AI) teknolojileri günlük hayatımızı dönüştürmeye devam ederken, e-ticaret devi Alibaba bu alanda iddialı bir adım attı. Şanghay Dünya...
Yeni Apple M5 işlemci çipi, MacBook Pro modellerinde performans ve verimlilikte önemli bir sıçrama sunuyor. 10 çekirdekli GPU’ya sahip olan bu...
Honor Magic 8 modelinin 6.58 inç büyüklüğünde çözünürlüklü LTPO geniş açılı düz ekran ile donatılacağı ortaya çıktı. 120Hz yenileme hızı ve 4320Hz PWM...
Dünya, oluşumundan bu yana sayısız doğal afet ve kozmik olayla mücadele etti. Ancak 2023'te yaşanan bir olay, bilim dünyasını hayrete...
OPPO, dayanıklılık ve performans odaklı akıllı telefon pazarında iddialı bir hamle yaptı. MOBİSAD-IMEX Mobil İletişim ve Bilgi Teknolojileri Fuarı'nda sahne...
Henüz resmi olarak tanıtılmayan Redmi K Pad, Çinli incelemeciler tarafından test edildi ve performansı, Lenovo Legion Y700 (4. Nesil) ve RedMagic Gaming Tablet 3...
Kayseri'nin Talas ilçesinde düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında, Türkiye'nin gururu yerli elektrikli otomobil TOGG, ilkokul öğrencileriyle buluştu. Kayseri Büyükşehir...
Türk savunma teknolojileri, yenilikçi yaklaşımlarıyla uluslararası arenada bir kez daha dikkatleri üzerine çekiyor. EHSİM Elektronik Harp Sistemleri Mühendislik Ticaret A.Ş....
Huawei, amiral gemisi akıllı telefon serisi Mate 80 için özel olarak tasarlanmış yenilikçi bir aksesuarı piyasaya sürdü. Mate 80, Mate...
Yapay zeka (AI) teknolojileri günlük hayatımızı dönüştürmeye devam ederken, e-ticaret devi Alibaba bu alanda iddialı bir adım attı. Şanghay Dünya...
Akıllı telefon pazarında erişilebilir yüksek performans arayışı, Qualcomm'un en yeni adımıyla ivme kazanıyor. Snapdragon 8 Gen 5, Eylül 2025'te tanıtılan...
Fiat, otomotiv dünyasının en sevilen simgelerinden biri olan 500 modelini, modern ihtiyaçlara uyum sağlayacak şekilde yeniden yorumluyor. Elektrikli araç trendinin...
Hyundai, AutoMobility LA 2025 etkinliğinde geleceğin off-road deneyimlerini yeniden tanımlayan Hyundai Crater Concept'i dünya prömiyeriyle tanıtarak otomotiv dünyasında büyük yankı...
OPPO, dayanıklılık ve performans odaklı akıllı telefon pazarında iddialı bir hamle yaptı. MOBİSAD-IMEX Mobil İletişim ve Bilgi Teknolojileri Fuarı'nda sahne...
Yeni Apple M5 işlemci çipi, MacBook Pro modellerinde performans ve verimlilikte önemli bir sıçrama sunuyor. 10 çekirdekli GPU’ya sahip olan bu...
Oyun dünyasının güvenilir kaynaklarına göre, Microsoft’un yeni nesil konsolu Xbox Magnus, Zen 6 ve RDNA 5 mimarilerini bir araya getirerek...