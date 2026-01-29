vivo, Y serisine yeni bir üye ekleyerek Y31d modelini Çin pazarında duyurdu. 29 Ocak 2026 tarihinde resmi olarak piyasaya sürülen cihaz, özellikle 7.200 mAh kapasiteli dev bataryasıyla dikkat çekiyor. Bu kapasite, serideki diğer modellerdeki 6.500 mAh’ye göre belirgin bir artış sağlıyor ve uzun pil ömrü vaat ediyor.

Vivo Y31d Temel Özellikleri

Ekran : 6,75 inç LCD panel, HD+ çözünürlük (720 × 1570 piksel), 120 Hz yenileme hızı, 1.250 nit parlaklık.

: 6,75 inç LCD panel, HD+ çözünürlük (720 × 1570 piksel), 120 Hz yenileme hızı, 1.250 nit parlaklık. İşlemci : Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 (yalnızca 4G bağlantı desteği).

: Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 (yalnızca 4G bağlantı desteği). Batarya : 7.200 mAh kapasite + 44W hızlı şarj desteği (bazı kaynaklarda belirtilen bypass şarj özelliğiyle oyun sırasında bataryayı bypass ederek ısınmayı azaltma).

: 7.200 mAh kapasite + 44W hızlı şarj desteği (bazı kaynaklarda belirtilen bypass şarj özelliğiyle oyun sırasında bataryayı bypass ederek ısınmayı azaltma). Kamera : Arka: 50 MP ana (f/2.0) + 2 MP yardımcı sensör; Ön: 8 MP selfie kamerası.

: Arka: 50 MP ana (f/2.0) + 2 MP yardımcı sensör; Ön: 8 MP selfie kamerası. RAM ve Depolama : 6 GB / 8 GB LPDDR4X RAM + 128 GB / 256 GB UFS 2.2 depolama.

: 6 GB / 8 GB LPDDR4X RAM + 128 GB / 256 GB UFS 2.2 depolama. Tasarım ve Dayanıklılık : 166,6 × 78,4 × 8,39 mm boyutlar (beyaz versiyonda 8,49 mm), 219 gram ağırlık, plastik gövde + metal kamera adası. IP69+ su/toz dayanıklılığı ve askeri standart MIL-STD-810H sertifikası.

: 166,6 × 78,4 × 8,39 mm boyutlar (beyaz versiyonda 8,49 mm), 219 gram ağırlık, plastik gövde + metal kamera adası. su/toz dayanıklılığı ve askeri standart MIL-STD-810H sertifikası. Diğer: Yan parmak izi okuyucu, stereo hoparlör (%400 ses artışı), Android 16 tabanlı OriginOS 6, çift SIM (4G), Wi-Fi çift bant, Bluetooth 5.1. NFC ve 3.5 mm kulaklık girişi yok.

Fiyat ve Kullanılabilirlik

Şu an için resmi fiyat açıklanmadı; ancak giriş seviyesi bir model olarak uygun fiyatlı segmentte konumlandırılması bekleniyor. Cihaz şu anda Çin’de satışta; global veya Türkiye lansmanı hakkında bilgi verilmedi. Bazı kaynaklar Vietnam pazarına da işaret ediyor.

vivo Y31d, dev bataryası, yüksek dayanıklılığı ve 120 Hz ekranıyla bütçe odaklı kullanıcılar için uzun süreli kullanım sunan pratik bir seçenek olarak öne çıkıyor. Özellikle şarj derdi olmayan, sağlam bir telefon arayanlar için ideal görünüyor. Gelişmeler takip edilmeye devam edecek!