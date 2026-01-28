Nissan, Temiz Enerji Günü’nde güneş enerjisiyle kendi kendini şarj edebilen yenilikçi bir konsept olan Ariya Solar modelini tanıttı. Bu özel Ariya versiyonu, elektrikli araçların şarj altyapısına bağımlılığını azaltmayı hedefleyen çığır açıcı bir teknolojiye sahip.

Güneş Panelleri ile Entegre Şarj Sistemi

Dubai ve Barselona’daki Nissan mühendislik ekipleri tarafından geliştirilen konsept araç, kaput, tavan ve bagaj kapağına entegre edilmiş 3,8 metrekare yüksek verimli fotovoltaik (güneş) panellerle donatıldı. Polimer ve cam bazlı bu paneller, güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine çevirerek bataryayı besliyor. Araç hem park halindeyken hem de sürüş sırasında enerji üretebiliyor.

Ek Menzil ve Şarj Azaltma Oranları

Gerçek dünya testlerine göre:

İdeal koşullarda günde 23 km ‘ye kadar ek menzil sağlanıyor.

‘ye kadar ek menzil sağlanıyor. Şehir bazlı ortalamalar: Dubai’de 21,2 km/gün, Yeni Delhi’de 18,9 km/gün, Barselona’da 17,6 km/gün, Londra’da ise 10,2 km/gün.

Kullanım alışkanlıklarına bağlı olarak şarj istasyonu ziyaret sıklığı %35 ila %65 arasında azalabiliyor.

arasında azalabiliyor. Sadece 2 saatlik 80 km’lik bir yolculukta 0,5 kWh temiz enerji üretilerek yaklaşık 3 km sıfır emisyonlu ek menzil elde ediliyor.

temiz enerji üretilerek yaklaşık sıfır emisyonlu ek menzil elde ediliyor. Yılda 6.000 km yol yapan bir sürücü için yıllık şarj sayısı 23’ten 8’e düşebiliyor.

Nissan, bu konsepti elektrikli araçların özellikle şarj altyapısının sınırlı olduğu bölgelerde daha erişilebilir ve pratik hale getirmek için geliştirdiğini belirtiyor. Teknoloji, harici şarj ihtiyacını büyük ölçüde azaltarak sürücülere daha fazla özgürlük ve maliyet tasarrufu vaat ediyor. Ancak bu haliyle konsept aşamasında; tek bir prototip üretilmiş durumda ve üretim versiyonu için henüz net bir takvim açıklanmadı.

Nissan Ariya Solar konsepti, elektrikli mobilitede sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji entegrasyonunu bir adım öteye taşıyan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Gelişmeler yakından takip ediliyor!