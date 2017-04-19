Xiaomi Mi 6 resmi olarak duyuruldu. İşte yeni Xiaomi Mi 6 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar!

Xiaomi markası tarafından uzun süredir merakla beklenen ve birçok farklı sızıntıya konu olan yeni Xiaomi Mi 6 modeli kısa bir süre önce resmi olarak duyuruldu. Yeni Xiaomi Mi 6 özellikleri ve fiyatı ile hem yüksek performans hem de rekabetçi fiyat politikası geleneğini sürdürecekmiş gibi görünüyor. Dahası yeni Xiaomi Mi 6 tasarımı ile de birçok kesim tarafından beğenileri üzerine toplamış oldu.

İlk olarak yeni Xiaomi Mi 6 teknik özellikleri ile ilgili temel bilgilere değinmek gerekirse, Xiaomi Mi 6 özellikleri şu şekilde sıralanıyor:

5.15-inç büyüklüğünde ve Full HD – 1080p çözünürlüğünde ekran

Snapdragon 835 mobil yonga seti

6GB RAM

12MP çözünürlük sunan çift arka kamera

64GB ve 128GB dahili depolama alanı seçenekleri

3350mAh büyüklüğünde batarya

Yeni Mi 6 modelinde, Xiaomi markası da akıllı telefonlardan 3.5mm kulaklık girişini kaldıran isimler arasında yerini almış oldu. Mi 6 modelinden kaldırılan 3.5mm kulaklık girişi yerini hoparlör eklenmiş ve stereo ses çıkış deneyimine imkân sağlanmış.

Xiaomi Mi 6 tasarımı konu olduğunda, en çok dikkat çeken detay metal çerçevede 18 ayar altın tercih edilmesi olmuş durumda. Daha önce de Xiaomi markası, Mi Mix modelinin kamera çerçevesi için 18 ayar altın tercih etmişti. Nitekim bu anlayışını yeni model ile de devam ettiriyor. Bunlarla birlikte yeni model, suya ve toza karşı dayanıklılık konusunda da rakiplerinden geri kalmıyor.

Kamera tarafında ise yeni Mi 6, her biri 12MP çözünürlük sunan iki arka kameraya sahip. Bu sensörlerden geniş açıya sahip olan 12MP çözünürlüğündeki sensör için 4 eksenli OIS yani Optik Görüntü Sabitleme teknolojisi kullanılmış.

Parmak izi okuyucusu ise kullanılmaya devam eden home butonu aracılığı ile kullanılmaya devam ediyor. Xiaomi Mi 6 renk seçenekleri arasında ise en çok dikkat çeken Silver Edition ismi verilen model oldu. Üzerinde özenli bir çalışma gerçekleştirildiği hissi uyandıran bu gümüş renk seçeneği, Xiaomi tarafından Silver Edition isimlendirmesi ile satışa sunulacak.

Xiaomi Mi 6 fiyatı!

Son olarak değinmek gerekirse Xiaomi Mi 6 fiyatı 435 dolar seviyesinde yer alıyor. Sahip olduğu özellikler ve fiyatlandırma politikası göz önüne alındığında, rakipleri karşısında ciddi bir avantaj sağladığını söylemek mümkün.

Xiaomi Mi 6 çıkış tarihi!

Xiaomi Mi 6 çıkış tarihi ile ilgili bilgi vermek gerekir ise yeni model, 28 nisan itibariyle raflarda yerini almaya başlayacak. Avrupa ve Amerika pazarına ulaşacağı tarih ile ilgili ise net bilgi mevcut değil. Lakin, mayıs ayı kapsamında dünyanın birçok noktasında yer almaya başlayacağını söylemek, yanlış olamayacaktır.

Xiaomi Mi 6 tanıtım videosu: