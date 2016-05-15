Yüzüklerin Efendisi (Lord of the Rings), J. R. R. Tolkien’in aynı adlı kitaplarından uyarlanan bir film üçlemesidir. Milyonlarca hayranı bulunan Yüzüklerin Efendisi hakkkında çoğu kişinin bilmediği bazı gerçekleri bu yazıda bulabilirsiniz.

İşte Yüzüklerin Efendisi ile ilgili bilinmeyenler!

1- İlk film olan Yüzük Kardeşliği çekildikten sonra, filmde kardeşlikte bulunan 9 karakteri oynayan oyunculardan Gimli’yi oynayan John Rhys-Davies dışında hepsi Elfçe dokuz yazısını vücutlarına dövme yaptırdılar. John Rhys-Davies yerine ise filmde Gimli rolü için dublörlüğünü yapan Brett Beattie dövmeyi yaptırdı.

2- Filmde Saruman karakterini canlandıran Christopher Lee, büyük bir Yüzüklerin Efendisi hayranı. Öyle ki kitaplar yayınlandığından beri her sene kitapları tekrar okuyor. Böyle büyük bir hayranın film seçmelerine katılmaması beklenemez tabi ki. Kendisi aslen başvurusunu Gandalf rolü için yapmış olsa da Saruman rolündeki harika performansı herkesi fazlasıyla memnun etti.

3- Christopher Lee, filmlerden çok daha öncesinde hayranı olduğu Tolkien ile tesadüfen bir barda tanıştı.

4- Filmde Aragorn rolünü oynayan Viggo Mortensen savaş sahneleri de dahil bütün sahnelerde kendisi oynadı ve hiç dublör kullanmadı. Hatta film çekimleri boyunca gerçek silah kullanan tek aktör de kendisi. Filmde kılıç kullanabilen ve ata binebilen Viggo Mortensen sonradan filmde bindiği atı da satın aldı.

5- Uçmaktan korkan Sean Bean (Boromir) çeşitli uzak mesafelerde yapılan çekimlere başlangıçta diğer set arkadaşlarıyla birlikte helikopter ile gitse de sonrasında yaşadığı zorlu bir uçuşun üzerine helikoptere binmeyi reddetti. Gereken yerlere yürüyerek gittiği için genellikle diğer kişilerden birkaç saat erken yollara koyuluyordu.

6- Son film olan Kralın Dönüşü’nde Samwise Gamgee karakterinin kızını oynayan minik aktör, karakteri oynayan Sean Astin’in gerçek kızıydı.

7- 1960’larda The Beatles grubu Yüzüklerin Efendisi kitaplarını filme uyarlamak istediler, hatta filmin yönetmenliği için Stanley Kubric ile bile görüştüler. Fakat bu istekleri Tolkien tarafından reddedilince Yüzüklerin Efendisi filmi hayalleri suya düştü.

8- Ian McKellen (Gandalf) ve Elijah Wood (Frodo) bir arada göründükleri hiçbir sahneyi aslında birlikte çekmediler. Hobbitlerin daha küçük görünmesi gerektiği için bu sahneler iki oyuncu için ayrı ayrı çekilip sonradan montajlandı.

9- Birçok savaş sahnesini barındıran Yüzüklerin Efendisi filminin tehlikeli kısmı yalnızca senaryosu değildi. Çekimler sırada birçok oyuncu çeşitli kazalar ve yaralanmalar geçirdi.

10- Gimli karakterini oynayan John Rhys-Davies’e her çekimden önce Gimli haline gelebilmesi için özel makyajlar yapılıyordu. Fakat John Rhys-Davies’in makyaj için kulllanılan malzemelere alerjisi vardı ve her çekimi aslında acılar içerisinde sürdürüyordu.

11- Viggo Mortensen, bildiği 5 dile (İngilizce, Danca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) Yüzüklerin Efendisi filminden sonra Elfçe’yi de ekledi. Dizideki Elfçe replikleriyle yetinmeyen Viggo Mortensen film çekimleri ile Elfçe’yi de öğrenerek lügatına kattı.

12- Yüzüklerin Efendisi serisindeki üç film de Oscar rekorları kırdı. Filmler birçok kategoride birçok ödül alırken, Kralın Dönüşü filmi ise En İyi Film Oscar Ödülü alan ilk ve tek fantastik film olarak yerini aldı.

13- Filmlerde olayların geçtiği sürenin aksine, kitaplarda üç kitaptaki olayların süresi çok uzun yıllar alıyor. Kitapta yalnızca, Bilbo’nun yaş gününde yüzüğü Frodo’ya bırakıp gitmesi ve sonrasında Frodo’nun yüzük ile ilgili maceralarının başlamasının arasında bile 17 sene var.

14- Oynadığı cüce Gimli rolünün aksine John Rhys-Davies aktörler arasında en uzun boylu olandı.

15- Tolkien, ilk akla gelenin aksine kitaplarda yarattığı hikaye ve Orta Dünya üzerine yeni diller yaratmadı. Önce çeşitli diller yaratan Tolkien, sonrasında bu dilleri kullanabileceği bir dünya ve hikayeler kurgulamak istedi. Orta Dünya ve Yüzüklerin Efendisi bu şekilde ortaya çıktı.

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