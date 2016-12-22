Yurt Dışı Gümrüksüz Alışveriş Limiti Düşürüldü!

Bir süre önce yurt dışı gümrüksüz alışveriş limiti açıklaması yapıldı ve limit ciddi anlamda düşürüldü. İşte yeni yurt dışı gümrüksüz alışveriş limiti!

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından “yeni yurt dışı gümrüksüz alışveriş limiti ne kadar?” sorusuna cevap geldi. İşte yenilenen yurt dışı gümrüksüz alışveriş limiti ve detayları!

Yeni yurt dışı gümrüksüz alışveriş limiti!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye Teknoloji Buluşmaları etkinliği kapsamında bulunduğu açıklamalarda, 75 euro olan gümrüksüz yurt dışı alışveriş limitinin, 30 euro seviyesine düşürüldüğünü açıkladı.

Bakan Bülent Tüfenkci, yurt dışından e-ticaret yoluyla ithal edilen ürünlere gümrük muafiyetinin çok yüksek olduğunu düşündüklerini ve bu bağlamca bu sınırı 30 euro seviyesine düşürüldüğünü dile getirdi.

Bilindiği gibi daha önce sunulan taslaktan sonra, yurt dışı gümrüksüz alışveriş limitinin 150 euro seviyesine çıkarılması ile ilgili umutlu bir bekleyiş başlamıştı. Lakin, bu beklentilerin aksine yurt dışı gümrüksüz alışveriş limiti yükseltilmek yerine neredeyse yüzde 50 seviyesinde düşürülmüş oldu.