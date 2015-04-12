Youtube Yeni Video Player Ara Yüzü Üzerinde Çalışıyor - habertekno.com- haber tekno

 

Youtube, bilindiği üzere uzun zamandır siyah şeritli bir video oynatıcı tasarımı kullanmakta. Son paylaşılan bir beta görseline bakarak Youtube’ un, yıllardır kullanıcıların alışık olduğu siyah ve kırmızı renkli ara yüzünü değiştireceği anlaşılıyor.

Söz konusu görselde yeni tasarımın, şeffaf bir yapı kazandığı anlaşılıyor. Bununla beraber kullanıcı deneyimini de arttıracak farklı değişikliklerde yapıldığı söylenenler arasında. Şeffaf bir yapı kazanmış bu yeni video player tasarımı, şu an kullanılana göre nispeten daha temiz ve şık bir görüntü oluşturuyor olduğu söylenebilir.

Youtube’ un bu yeni tasarımı ne zaman aktif bir şekilde kullanıma sunulacağı hakkında ise kesin bir bilgi bulunmamakta.

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Eren Ertem
Eren Ertem
https://www.habertekno.com/yazarlar/eren-ertem
1997 yılında, Commodore 64 klavyesi ile tanıştığı teknoloji dünyasında yoluna, TED kolejinden sonra Yeditepe Üniversitesi'nde İngilizce eğitimli Elektrik-Elektronik Mühendisi olarak devam ediyor. Birçok farklı basılı ve elektronik medya sektöründe çalışmış, C programlama dili, Java programlama dili ve elektronik yayıncılık editörlüğü ile ilgili eğitim setleri hazırlamıştır. Popüler Bilim üzerine araştırmalarına ve yazılarına editör olarak devam ederken, öte yandan da 1947 Roswell konusu ile ilgili araştırma kitabını ve Alacaklı romanını yazıyor.

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