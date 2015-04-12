Youtube, bilindiği üzere uzun zamandır siyah şeritli bir video oynatıcı tasarımı kullanmakta. Son paylaşılan bir beta görseline bakarak Youtube’ un, yıllardır kullanıcıların alışık olduğu siyah ve kırmızı renkli ara yüzünü değiştireceği anlaşılıyor.

Söz konusu görselde yeni tasarımın, şeffaf bir yapı kazandığı anlaşılıyor. Bununla beraber kullanıcı deneyimini de arttıracak farklı değişikliklerde yapıldığı söylenenler arasında. Şeffaf bir yapı kazanmış bu yeni video player tasarımı, şu an kullanılana göre nispeten daha temiz ve şık bir görüntü oluşturuyor olduğu söylenebilir.

Youtube’ un bu yeni tasarımı ne zaman aktif bir şekilde kullanıma sunulacağı hakkında ise kesin bir bilgi bulunmamakta.