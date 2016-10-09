Son dönemlerin en popüler video servisi, hiç şüphe yok ki Youtube olarak beliriyor. Kimi kullanıcılar da Youtube video indirme işlemi yaparak istedikleri videoları internet bağlantılar hızlı iken veyahut çevrimdışı oldukları zaman mobil cihazlarından izlemek için yapıyorlar. Peki, ücretsiz Youtube video indirme işlemi nasıl yapılır?

Youtube video indirme!

Youtube video indirme işlemi için ücretli veya ücretsiz olmak üzere birçok uygulama ve internet sitesi bulunuyor. Lakin, uygulama indirmek ve ücret ödemek istemeyen kişiler için Youtube video indirme işlemi için önemli bir internet sitesi alternatifi bulunuyor.

Clipconverter ile Youtube video indirme!

Clipconverter.cc isimli internet sitesi ile Youtube video indirme işlemini kolaylıkla ve ücretsiz olarak yapmak mümkün durumda.

Clipconverter sitesini kullanmak ise oldukça basit. İndirmek istenilen Youtube videosunu, sitenin ilk sayfasındaki “Media Link” bölümüne yapıştırmak ve devam butonuna tıklamak gerekiyor.

Ardından ise clipconverter, Youtube video indirme öncesinde, kullanıcıya hangi çözünürlükte video indirmek istediğini soruyor. Böylece kullanıcılar, indirmek istediği Youtube videosunu istediği kalitede indirebiliyor.

Öte yandan clipconverter internet sitesi ile Youtube video indirme işleminin yanı sıra, Youtube videolarını belirli formatlara çevirerek indirmek de mümkün hale getirilmiş.

Ücretsiz ve tamamen tarayıcı üzerinden yapılan bu Youtube video indirme işlemi ile internet kotası öncesi izlemek istediğiniz videoları veya çevrimdışı mobil cihazınız üzerinden izlemek istediğiniz Youtube videoları indirmeniz mümkün.

Son olarak belirtmek gerekirse clipconverter Youtube video indirme yapabilmenin yanı sıra, farklı sitelerden video indirme işlemi de yapabiliyor. Bu noktada clipconverter ile hangi sitelerin videolarının indirilebileceği, kullanıcıların denemesi ile öğrenilebilir.