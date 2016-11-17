Yeni Pokemon Go Güncellemesi

Her ne kadar popülaritesini yitirmiş olsa da Pokemon Go güncellemeleri ve geliştirmeleri dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak yeni Pokemon Go güncellemesi ile ilgili detaylar ortaya çıktı!

Yeni Pokemon Go güncellemesi!

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Yeni Pokemon Go Güncellemesi

Önümüzdeki ay yayınlanması beklenen yeni Pokemon Go güncellemesi ile birlikte, uzun süredir beklenen düello sistemi aktif olarak kullanıcıların beğenisine sunulmuş olacak.

Bununla beraber yeni Pokemon Go güncellemesi ile 100 yeni Pokemon’un daha kütüphaneye eklenmesi ve Pokemon mücadele seviyesinin, 3654 seviyesine çıkarılması bekleniyor.

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Hala daha ülkemiz için resmi olarak Pokemon Go kullanıma sunulmasa da, iOS tarafında mağaza değiştirerek ve Android tarafında APK indirerek, yeni Pokemon Go güncellemesi erişmek mümkün olacak.

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Eren Ertem
Eren Ertem
https://www.habertekno.com/yazarlar/eren-ertem
1997 yılında, Commodore 64 klavyesi ile tanıştığı teknoloji dünyasında yoluna, TED kolejinden sonra Yeditepe Üniversitesi'nde İngilizce eğitimli Elektrik-Elektronik Mühendisi olarak devam ediyor. Birçok farklı basılı ve elektronik medya sektöründe çalışmış, C programlama dili, Java programlama dili ve elektronik yayıncılık editörlüğü ile ilgili eğitim setleri hazırlamıştır. Popüler Bilim üzerine araştırmalarına ve yazılarına editör olarak devam ederken, öte yandan da 1947 Roswell konusu ile ilgili araştırma kitabını ve Alacaklı romanını yazıyor.

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2 Yorum

  1. Merhaba ben habertechno . com sahibiyim gecen gun emirhan diye bir arkadas soru sormus sizde kopyadir demissiniz ancak cogu teknoloji sitesinde bu newspaper temasi kullaniliyor