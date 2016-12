Her ne kadar popülaritesini yitirmiş olsa da Pokemon Go güncellemeleri ve geliştirmeleri dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak yeni Pokemon Go güncellemesi ile ilgili detaylar ortaya çıktı!

Yeni Pokemon Go güncellemesi!

Önümüzdeki ay yayınlanması beklenen yeni Pokemon Go güncellemesi ile birlikte, uzun süredir beklenen düello sistemi aktif olarak kullanıcıların beğenisine sunulmuş olacak.

Bununla beraber yeni Pokemon Go güncellemesi ile 100 yeni Pokemon’un daha kütüphaneye eklenmesi ve Pokemon mücadele seviyesinin, 3654 seviyesine çıkarılması bekleniyor.

Hala daha ülkemiz için resmi olarak Pokemon Go kullanıma sunulmasa da, iOS tarafında mağaza değiştirerek ve Android tarafında APK indirerek, yeni Pokemon Go güncellemesi erişmek mümkün olacak.