Microsoft’un çok uzun süredir Windows 10 işletim sistemi ile birlikte sunduğu ve Windows için bir efsane haline gelen Paint, Windows 10 için yenilendi ve yeni Paint ile ilgili bir video da yayınlandı.

Yeni Paint için video yayınlandı!

Basit bir görüntü işleme ve oluşturma yazılımından çok daha fazlası olma yönünde atılan ilk büyük adımlardan birine sahip olan yeni Paint, Windows 10 ile birlikte önemli bir hale gelmeye başlayacak gibi görünüyor.

Tamamıyla yeni bir tasarım anlayışına geçen yeni Paint ile artık 3D tasarım desteği de Windows 10 ile birlikte kullanıcılara sunulmuş durumda.

Şu an için katmanlı bir yapı tasarımı imkanı sunamayan yeni Paint, güncellemeden sonra Windows 10 ile önümüzdeki dönemlerde katman sistemine de geçecek gibi görünüyor.

Yeni Paint Photoshop’a rakip mi olacak?

Microsoft’un sessiz sedasız geliştirdiği ve bir anda ortaya çıkardığı yeni Paint, öyle görünüyor ki Photoshop ve Affinity Photo uygulamalarına kafa tutabilecek bir sistem haline gelme amacı ile gelişim gösterecek.

Son olarak yeni Paint görüntü işleme yazılımı için hazırlanan videoyu, aşağıdaki bağlantı aracılığıyla izleyebilir ve yeni Paint ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz.