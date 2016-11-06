Daha önce, benhcmark sonuçlarında ortaya çıkan yeni Nokia Android modelinin, bir akıllı telefon değil, bir tablet modeli olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdi de yeni Nokia D1C Android akıllı telefon modelinin, hem özellikleri hem de render görüntüleri paylaşıldı. Peki, Nokia D1C özellikleri ve Nokia D1C tasarımı nasıl olacak?

Nokia D1C özellikleri!

Nokia D1C özellikleri, sızdırılan ve D1C modeline ait olduğu iddia edilen AnTuTu sonuçları ile birlikte ortaya çıktı. Buna göre, yeni Nokia Android akıllı telefon modeli Nokia D1C özellikleri; 1920×1080 yani Full HD ekran, Snapdragon 430 mobil işlemci seti, grafik tarafında Adreno 505 GPU, 3GB RAM ve 32GB dahili depolama alanı olarak sıralanıyor.

Nokia D1C kamera özellikleri tarafında ise, 13MP arka kamera ve 8MP çözünürlüğünde ön kamera detayları görülüyor.

Android 7.0 Nougat ile birlikte kutudan çıkacağı düşünülen yeni Nokia D1C modelinin, ekran boyutu ile ilgili bir bilgi, ne yazık ki yer almıyor.

Nokia D1C özellikleri ile birlikte, Nokia D1C render çizimleri de paylaşıldı.