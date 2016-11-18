Uzun süredir Nokia markalı yeni Android akıllı telefon iddiaları, doğrudan Nokia firmasının açıklanan yol haritası ile resmileşmiş gibi gönüyor. Pek, yeni Nokia akıllı telefon modelleri ne zaman piyasada yerini alacak?

Yeni Nokia akıllı telefon modelleri geliyor!

Nokia ve Foxconn ortaklığı ile ilgili yapılan açıklamalarla beraber duyurulan HMD ile birlikte, firmanın nasıl bir yol haritasına sahip olduğu resmi olarak açıklanmış oldu.

Buna göre, 2017 yılında Nokia markasını taşıyacak Android işletim sistemli bir akıllı telefon modelinin bulunacağı bilgisi dikkatleri üzerine toplamış oldu.

10 yıllık bir Nokia-Foxconn anlaşması yapıldığı belirtilen HMD için, 500 milyon euroluk yatırım söz konusu olmuş.

Şu an için, 2017 yılının hangi çeyreğinde yeni Nokia akıllı telefonlar duyurulacak bilinmiyor lakin, Android işletim sistemi ve Qualcomm Snapdragon mobil yonga seti taşıyacağını söylemek mümkün.