Nokia Akıllı Telefon

Uzun süredir Nokia markalı yeni Android akıllı telefon iddiaları, doğrudan Nokia firmasının açıklanan yol haritası ile resmileşmiş gibi gönüyor. Pek, yeni Nokia akıllı telefon modelleri ne zaman piyasada yerini alacak?

Yeni Nokia akıllı telefon modelleri geliyor!

Nokia Akıllı Telefon

Nokia ve Foxconn ortaklığı ile ilgili yapılan açıklamalarla beraber duyurulan HMD ile birlikte, firmanın nasıl bir yol haritasına sahip olduğu resmi olarak açıklanmış oldu.

Buna göre, 2017 yılında Nokia markasını taşıyacak Android işletim sistemli bir akıllı telefon modelinin bulunacağı bilgisi dikkatleri üzerine toplamış oldu.

nokia-foxconn ortaklığı

10 yıllık bir Nokia-Foxconn anlaşması yapıldığı belirtilen HMD için, 500 milyon euroluk yatırım söz konusu olmuş.

nokia-foxconn ortaklığı

Şu an için, 2017 yılının hangi çeyreğinde yeni Nokia akıllı telefonlar duyurulacak bilinmiyor lakin, Android işletim sistemi ve Qualcomm Snapdragon mobil yonga seti taşıyacağını söylemek mümkün.

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Eren Ertem
Eren Ertem
https://www.habertekno.com/yazarlar/eren-ertem
1997 yılında, Commodore 64 klavyesi ile tanıştığı teknoloji dünyasında yoluna, TED kolejinden sonra Yeditepe Üniversitesi'nde İngilizce eğitimli Elektrik-Elektronik Mühendisi olarak devam ediyor. Birçok farklı basılı ve elektronik medya sektöründe çalışmış, C programlama dili, Java programlama dili ve elektronik yayıncılık editörlüğü ile ilgili eğitim setleri hazırlamıştır. Popüler Bilim üzerine araştırmalarına ve yazılarına editör olarak devam ederken, öte yandan da 1947 Roswell konusu ile ilgili araştırma kitabını ve Alacaklı romanını yazıyor.

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