Apple’ın, Apple Watch modellerini geliştirmek adına kurduğu sağlık ve fitness laboratuvarlarını kapatmış olduğunu düşünmeniz oldukça normal. Zira, bu yönde medyada birçok haber yer aldı. Ancak Time’da yer alan haberlere bakacak olursak bu laboratuvarlar haftanın 6 günü günde 12 saat boyunca çalışmaya devam ediyor.

Apple Watch için Apple Sağlık ve Fitness Laboratuvarı!

Time’da yer alan haber şöyle: “Apple farklı yapı, kondisyon ve etnikte olan çalışanlarını bir araya toplayarak haftanın 6 günü 12 saat boyunca bu çalışanlara çeşitli egzersizler yaptırıyor. Egzersizlerin gidişatını da tıbbi takip yöntemi ile izleniyor ve her bir çalışandan alınan veriler kayıt altına alınıyor.”

Geçen yıl söz konusu laboratuvarlardan bir tanesi için inceleme izni verilmişti. Bu laboratuvarda birçok iklim odası bulunuyor ve bu odalar çeşitli çevre koşullarını sağlayan geniş bir yelpazeye sahip. Firma ve elbette ki Steve Jobs, yapılan tüm bu çalışmaların Apple Watch modellerinin gelişiminde oldukça önemli bir rol oynadığını düşünüyor.

Apple Watch fikri nasıl oluştu?

Apple Watch’ın doğuşu Steve Jobs’un 2004 yılında yakalandığı pankreas kanserine dayanıyor. 2011 yılında vefat eden Jobs, o zamana kadar doktorlarla sağlık sistemi adına ciddi bir zaman harcadı. Harcanan bu zaman hem Jobs’un kişiliğine hem de Apple’a büyük etki etti. Elbette bu, Apple Watch akıllı saatlerinin arkasındaki olaydı.

Asıl hedef ise Apple kullanıcılarının sağlıklı kalmaları için kendine hedef belirlemelerini sağlamaktı. Mobil gelişmelerin ve Apple fikirlerinin birleşmesi ile de Apple saatleri doğdu. Piyasaya sürülmesinden bu yana büyük ilgi ve beğeni toplayan bu mobil cihazlar günden güne yenileniyor ve her zamankinden daha işlevsel hale geliyor.