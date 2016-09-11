Yeni Apple Watch

Apple’ın, Apple Watch modellerini geliştirmek adına kurduğu sağlık ve fitness laboratuvarlarını kapatmış olduğunu düşünmeniz oldukça normal. Zira, bu yönde medyada birçok haber yer aldı. Ancak Time’da yer alan haberlere bakacak olursak bu laboratuvarlar haftanın 6 günü günde 12 saat boyunca çalışmaya devam ediyor.

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Apple Watch için Apple Sağlık ve Fitness Laboratuvarı!

Yeni Apple Watch

Time’da yer alan haber şöyle: “Apple farklı yapı, kondisyon ve etnikte olan çalışanlarını bir araya toplayarak haftanın 6 günü 12 saat boyunca bu çalışanlara çeşitli egzersizler yaptırıyor. Egzersizlerin gidişatını da tıbbi takip yöntemi ile izleniyor ve her bir çalışandan alınan veriler kayıt altına alınıyor.”

Geçen yıl söz konusu laboratuvarlardan bir tanesi için inceleme izni verilmişti. Bu laboratuvarda birçok iklim odası bulunuyor ve bu odalar çeşitli çevre koşullarını sağlayan geniş bir yelpazeye sahip. Firma ve elbette ki Steve Jobs, yapılan tüm bu çalışmaların Apple Watch modellerinin gelişiminde oldukça önemli bir rol oynadığını düşünüyor.

Yeni Apple Watch

Apple Watch fikri nasıl oluştu?

Apple Watch’ın doğuşu Steve Jobs’un 2004 yılında yakalandığı pankreas kanserine dayanıyor. 2011 yılında vefat eden Jobs, o zamana kadar doktorlarla sağlık sistemi adına ciddi bir zaman harcadı. Harcanan bu zaman hem Jobs’un kişiliğine hem de Apple’a büyük etki etti. Elbette bu, Apple Watch akıllı saatlerinin arkasındaki olaydı.

Asıl hedef ise Apple kullanıcılarının sağlıklı kalmaları için kendine hedef belirlemelerini sağlamaktı. Mobil gelişmelerin ve Apple fikirlerinin birleşmesi ile de Apple saatleri doğdu. Piyasaya sürülmesinden bu yana büyük ilgi ve beğeni toplayan bu mobil cihazlar günden güne yenileniyor ve her zamankinden daha işlevsel hale geliyor.

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Merve Öziş
Merve Öziş
https://www.habertekno.com/yazarlar/merve-ozis
2012 yılında Anadolu Üniversitesi İngilizce İktisat bölümüne başladı ve 2013 yılından bu yana makale yazıyor. Birçok elektronik yayın yapan medyada çalışmalar yaptı. Son olarak ise özellikle Teknoloji ve Bilim ile yakından ilgileniyor ve bu konularda yayınlanan araştırmaları takip ediyor.

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