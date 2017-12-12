Yapay Zeka Ünlülerin Sahte Porno Filmini Yaptı!

Yapay zeka ünlülerin porno filmlerini yaptı. Gerçek olup olmadığı çok zor anlaşılan yapay zekanın bu ünlülerin pornosunu oluşturması, büyük olay oldu!

Yapay zeka çalışmaları bu defa farklı bir olay ile gündeme geldi. Ünlülerin yüzlerini porno filmlerindeki oyuncuların yüzleri ile birebir eşleştiren yapay zeka, ortaya ünlülerin sahte porno filmlerini çıkarttı.

Ancak yapılan bu çalışma o derece iyi bir sonuçlar veriyor ki aktarılan örnekleri gerçeğinden ayırmak çok güç! Yapay zeka porno filmleri ile gündeme gelince, çeşitli tartışmalar da türedi.

Yapay zeka ünlülerin porno filmini yaptı!

Şimdiye kadar Taylor Swift, Gal Gadot, Emma Watson, Scarlett Johansson, Maisie Williams ve Aubrey Plaza gibi pek çok farklı ünlünün sahte porno filmi meydana getirilmiş durumda. Özel olarak geliştirilen yüz değiştirme algoritmasını ile mümkün olan bu çalışma, makine öğrenme temellerini alıyor.

Ünlü isimlerin YouTube’da yer alan videolarını ve yaklaşık olarak 20 binden fazla selfie fotoğrafını analiz eden AI yani yapay zeka, elde ettiği bu veriler ile hali hazırda bulunan porno filmlerdeki kadın oyuncuların yüzlerini değiştiriyor ve ortaya bir hayli gerçekçi sonuçlar çıkıyor.

Yapay zeka teknoloji si herhangi bir kadının porno filmini de oluşturabiliyor!

Üstelik sadece ünlü isimler için çalışma yapmayan bu yapay zeka, Facebook ve Instagram üzerinde, analiz için yeteri kadar fotoğraf paylaşan herhangi bir kadın için de rastgele porno filmleri meydana getirebiliyor. “deepfakes” olarak isimlendirilen bu algoritma ile daha birçok örnek kendini gösterebiliyor.

Bu konu ile ilgili daha önce de bir çalışma ortaya çıkmış lakin o dönemlerde bu işlem, sadece fotoğraflar üzerinde gerçekleştiriyordu. Şimdi ise tam manasıyla bir video oluşturmak mümkün hale getirilmiş.

Reddit üzerinden bir kullanıcı tarafından lanse edilen yapay zekanın porno çalışmaları ve makine öğrenmesi örneği, şimdilerde ciddi bir tartışma konusunu meydana getirmeye başlamış oldu.

Son olarak belirtmek gerekirse söz konusu bu ünlülerin porno filmleri, sırası ile kaldırılmaya başladı. Hatırlatmak gerekirse daha önce de ünlülerin çıplak fotoğraflarını çalan hacker için hapis cezası verilmişti.