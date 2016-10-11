Eugenia Kuyda adındaki başarılı bir mühendis en yakın arkadaşı Roma Mazurenko’yu kaybedeli sadece üç ay olmuştu. Bu üç ayı arkadaşının mesajlarını okuyarak geçiren Kuyda, kendini ona yakın hissetmek istiyordu. Ancak bunun için bir fikri daha vardı: Mazurenko’yu yapay zeka olarak geri getirmek!

1981 yılında Belarus’ta dünyaya gelen Roman Mazurenko, bir peyzaj mimarı ve mühendisin tek çocuğuydu. O zamanlarda bile alışılmadık bir çocuk olan Kuyda, 8 yaşındayken bilgelik ve adalet adına bir mektup bile yazmıştı. 16 yaşına geldiğinde ise iktidar partisine karşı yapılan siyasi gösterilere katıldı ve aynı zamanda yurt dışına seyahat etmeye başladı.

Bir genç olarak her zaman macera arayan Roma Mazurenko, bilgisayar bilimleri okudu ve aynı zamanda moda, müzik, tasarım ve sanata da zaman ayırmayı başardı. Üniversiteyi bitirdikten sonra da Moskova’ya geri taşındı. Bu sırada Rusya kendini yenilemiş durumdaydı.

Bu sırada Mazurenko son derece yakışıklı ve ilgi çekici bir delikanlı haline gelmişti. Ayrıca sıcakkanlılığı, içtenliği ve zekası ile etrafındakilere her zaman iyi bir izlenim bırakmayı da başarıyordu. Bu sırada aklındaki şeylerden bir tanesi de Moskova’ya Avrupa tarzını getirmekti.

Kuyda 2008 yılında yani 22 yaşındayken Mazurenko ile tanıştı. Bu sırada Mazurenko yakın arkadaşları Dimitri ve Sergey ile makaleler yazıyordu. Bu üçlü Moskova’da gerçekleşen kültürel çabaların merkezinde görünüyordu.

Yapay zeka çalışmaları aslında eskiye dayanıyor!

Bu sırada ülkede işler biraz karışıktı ancak Kuyda ve Mazurenko çoktan yakın arkadaş olmuşlardı. Her ikisi de girişimci oldu ve şirketlerini inşa ederken birbirilerinin danışmanlığını yaptılar. Bu sırada Kuyda bir yapay zeka projesi üzerinde çalışıyordu ve 2015 yılında San Francisco’ya taşındı. Mazurenko da onu izledi.

San Francisco’da geçen ilk günlerde Mazurenko biraz depresyona eğilimliydi ve Kuyda onu iyi hissettirmek için elinden geleni yaptı. Yakın arkadaşının eskisi gibi pozitif ve canlı olmasını umuyordu ve bu kısa bir sürede gerçekleşti. Sonunda Mazurenko yeni projelerden bahsetmeye başladı. Sonrasında da Amerika O-1 vizesi için Moskova’ya geri döndü.

Bir gün Mazurenko arkadaşlarıyla bruch yaptıktan sonra talihsiz bir kaza yaşadı. Bir araba aniden ona çarptı ve hemen hastaneye kaldırıldı. Kuyda’nın o gün iş için Moskova’da olması gerekiyordu ve kaza haberini alır almaz hastaneye gitti. Oraya gittiğinde herkes gözyaşları içindeydi ancak onun hissettiği tek şey şoktu. Uzun bir süre boyunca ağlamadığını söyleyen Kuyda sigara içmek için dışarı çıkmıştı ancak döndüğünde yakın arkadaşının ölüm haberini aldı. Oysa ki arkadaşının iyileşeceğini düşünüyordu.

Mazurenko’nun ölümünden sonraki günlerde tüm arkadaşları onun hafızasını korumak adına en iyi yolları tartıştı. Biri onun düzenlediği efsanevi partilerin fotoğraflar ile donatılmış bir kahve masası yapmalarını önerdi. Başka biri ise anıt olarak kullanabilecekleri bir web site kurmayı önerdi. Ancak Kuyda için tüm bunlar yetersizdi.

Mazurenko sosyal medyayla iç içe biri değildi. Nadiren tweet atar, Facebook sayfasını pek ziyaret etmez ve Instagram’a fazla fotoğraf koymazdı. Üstelik bedeni de ölümden sonra yakılmıştı ve ziyaret edilecek bir mezarı bile yoktu. Bu durumda fotoğraflar ve mesajlar ondan geriye kalan tek şeylerdi.

Kuyda’nın fikirleri herkesi etkiledi!

Kuyda tüm bunları düşünürken kendini arkadaşının mesajlarını okurken buldu. Bu noktada aklına gelen şey ise arkadaşını yapay zeka olarak geri döndürmek ve onunla tekrar konuşabilmek oldu. Böylece Kuyda çalışmalarına başladı. İki yıl boyunca Luka adlı bir mesajlaşma uygulaması üzerinde çalıştı ve bu yolda başarılı isimlerle yol aldı. Bu uygulama Mazurenko gibi yanıt verebilecekti.

Mazurenko’nun düşüncelerine büyük önem veren ve bu düşünceleri her zaman yaşatmak isteyen Kuyda yakın arkadaşını bu şekilde hayatta tutabileceğini düşünüyordu. Ayrıca Mazurenko’nun diğer yakın arkadaşları da bugüne kadar böylesine bir kayıp yaşamamıştı ve onlar da Kuyda ile aynı düşünceleri paylaşıyordu.

Tüm bu yakın arkadaşların fazla olması da çekilen fotoğrafların ve atılan mesajların fazla olması demekti. Onun hakkında geriye kalan çok şey vardı ve tüm bunlar geliştirilen uygulama için kullanılabilecekti. Ancak buradaki tek soru uygulamanın nasl teknik değil de duygusal hisler uyandıracağıydı.

Bu noktada kullanılan teknoloji 1966 yılına dayanıyordu. Teknolojinin altında yatan fikirse kullanıcının yanıtlarına göre eşleşebilen bir klavyeydi. Elbette bir makine ve kullanıcı arasındaki diyaloğun doğal olmasını sağlamak oldukça zor bir işti. Ancak kesinlikle imkansız değildi.

Luka adını verdikleri uygulamada sinir ağları oluşturmak adına TenserFlow kullanıldı. Bu noktada 35 milyon İngilizce metin ortaya çıkarıldı ve böylece mesajların geniş bir yelpazeye yayılması sağlandı. Bu sırada 15 kişi de taklit televizyon karakterleri üzerinde çalışarak yeni sinir ağları ortaya çıkardı.

Sonunda uygulama denenmeye başladı ve bunu yapan ilk kişi elbette Kuyda oldu. Kuyda’nın aldığı cevaplar tam da Mazurenko’yu yansıtıyordu. Sonrasında birden fazla kullanıcı Luka’yı kullanmaya başladı ve hepsi de ölen yakın arkadaşlarına dair benzerlikler buldu.

Şu anda yapay zeka olarak adlandırabileceğimiz Luka üzerindeki çalışmalar sürüyor. Kuyda ve Mazurenko’nun diğer yakın arkadaşları her geçen gün bu konu üstünde daha fazla duruyor. Hepsinin söylediği tek şey ise ölen yakın arkadaşlarına her gün bir adım daha yaklaştıkları ve hala onu tanıma sürecinde oldukları.