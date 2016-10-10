Çinli Xiaomi markası, sessiz sedasız yeni akıllı telefon modeli Xiaomi Mi Max Prime ile mobil cihaz meraklıların karşısına çıktı. Peki, Xiaomi Mi Max Prime özellikleri nasıl ve Xiaomi Mi Max Prime fiyatı ne kadar?

Xiaomi Mi Max Prime özellikleri!

Kısa bir süre önce duyurulan yeni Xiaomi Mi Max Prime özellikleri arasında en dikkat çeken detay, ekran boyutu noktasında kendini belli ediyor. Zira Xiaomi Mi Max Prime ekran boyutu, 6.44-inç olarak belirlenmiş ve 1920×1080 piksel yani Full HD çözünürlüğe sahip.

Öte yandan Xiaomi Mi Max Prime özellikleri arasında en dikkat çeken bir diğer detay, batarya konusunda oluyor. Xiaomi Mi Max Prime batarya boyutu da 4850mAh olarak belirlenmiş.

Xiaomi Mi Max Prime teknik özellikleri ise; 4 adet 1.4GHz Cortex-A53 ve 4 adet 1.8GHz Cortex-A72 çekirdek dizilimine sahip Qualcomm Snapdragon 652 yonga seti, 128GB dahili depolama alanı ve 4GB RAM olarak sıralanıyor.

Xiaomi Mi Max Prime kamera özellikleri!

Xiaomi Mi Max Prime kamera özellikleri arasında; 16MP çözünürlüğe sahip arka kamera ve 5MP çözünürlüğe sahip ön kamera yer alıyor.

Xiaomi Mi Max Prime fiyatı!

Xiaomi Mi Max Prime fiyatı ile de rekabetçi bir yapı sürdürmeye çalışmışa benziyor. Zira tüm bu özellikler ile Xiaomi Mi Max Prime fiyatı, 300 dolar olarak belirlenmiş.

Şu an için sadece Çin sınırları içerisinde satışa çıkacak olan yeni Xiaomi Mi Max Prime, şu an için diğer ülkelerdeki bilinmeyen akıbetini korumaya devam ediyor.