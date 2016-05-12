Özellikle akıllı telefon modelleri ile tüm dünya genelinde ilgi toplayan Xiaomi, aksiyon kamerası ayağında da fiyat-performans seviyesi üst düzeyde yer alan ürünler ortaya koymaya devam ediyor. Son olarak ise Xiaomi Yi 4K isimli, 4K video kaydı yapan aksiyon kamerası satışa sunuldu.

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Yeni Xiaomi Yi 4K!

Aktarılan bilgilere göre Xiaomi Yi 4K teknik özellikleri arasında, Sony IMX377 sensörü yer alıyor. Bu sensör ile Xiaomi Yi 4K, HD çözünürlüğünde 240fps, Full HD çözünürlüğünde 120fps ve 4K çözünürlüğünde 30fps video kaydı gerçekleştirebiliyor.

155 derecelik açısı ile f/2.8 diyafram değeri sunan Xiaomi Yi 4K, ek olarak üzerinde 2.0inç büyüklüğünde dokunmatik yüzey barındırıyor. 330ppi -piksel yoğunluğu- değerine sahip olan Xiaomi Yi 4K’ya, 1,300mAh değerindeki batarya eşlik ediyor. Sahip olduğunu bu batarya ile Xiaomi Yi 4K, ortalama 4 saat video kaydı gerçekleştirebiliyor.

Tüm bunlara ek olarak Xiaomi Yi 4K, Wi-Fi ve BT 4.0 kablosuz bağlantı teknolojilerine de ev sahipliği yapıyor.

Siyah, beyaz ve roz altın renk seçenekleriyle beraber Xiaomi Yi 4K fiyatı ise, 200 Dolar olarak etiketlenmiş durumda.

Özellikle GoPro Hero 4 Black modeline karşı önemli rakip konumuna gelen Xiaomi Yi 4K, fiyat-performans avantajı ile her kesimden kullanıcının, aksiyon kamerası edinmesine olanak tanıyor.

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