Xiaomi AkÄ±llÄ± Telefon SatÄ±ÅŸlarÄ±nda Rekor!

Ã‡inâ€™in Ã¶nemli teknoloji firmalarÄ±ndan olan Xiaomi, akÄ±llÄ± telefon tarafÄ±ndaki satÄ±ÅŸlarÄ±nda da ciddi bir ilerleme kaydetti. Ã–yle ki gelen bilgilere gÃ¶re Xiaomi, kendi tarihindeki en bÃ¼yÃ¼k akÄ±llÄ± telefon satÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmeyi baÅŸardÄ±. SektÃ¶rdeki varlÄ±ÄŸÄ± gÃ¼Ã§lendiren ÅŸirket, Ã¶zellikle Ã‡in pazarÄ±nda Apple gibi isimlerle rekabet haline Ã§Ä±kacak potansiyeli elde ediyor.

Xiaomi, tarihinin en bÃ¼yÃ¼k akÄ±llÄ± telefon satÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi!

KÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce Xiaomi ve Nokia arasÄ±nda imzalanan patent anlaÅŸmasÄ± ile dikkatleri Ã¼zerine toplamayan ÅŸirket, yeni gelen bir bilgi ile yeniden dikkatleri Ã¼zerine toplamayÄ± baÅŸardÄ±.

AÃ§Ä±klanan bilgilere gÃ¶re Ã‡inli Xiaomi, 2017â€™nin ikinci Ã§eyreÄŸi itibariyle 23 milyon adet akÄ±llÄ± telefon satÄ±ÅŸ barajÄ±nÄ± geride bÄ±rakmayÄ± baÅŸardÄ±. Elde ettiÄŸi bu satÄ±ÅŸ miktarÄ± ile Ã§eyrek bazda terinin en bÃ¼yÃ¼k satÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren Xiaomi, bir Ã¶nceki Ã§eyrek ile kÄ±yaslandÄ±ÄŸÄ±nda da yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 70 oranÄ±nda bir artÄ±ÅŸ elde etmeyi baÅŸardÄ±.

Xiaomiâ€™nin hedefleri yÃ¼kseliyor!

Elde edilen bu akÄ±llÄ± telefon satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ± ile beraber firmanÄ±n 2017â€™deki 15 milyon dolarâ€™lÄ±k ciro hedefine ulaÅŸÄ±p ulaÅŸamayacaÄŸÄ± merak konusu haline geldi. Xiaomi Mi 6, Redmi Note 4 ve Redmi Note 4X modelleri ile satÄ±ÅŸ baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rmayÄ± baÅŸardÄ±ÄŸÄ± ifade edilen Xiaomiâ€™nin, Ã¶zellikle Ã‡in pazarÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndaki satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n artÄ±ÅŸ gÃ¶stermesinin katkÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekiliyor.

YÄ±l sonuna kadar 80 milyondan fazla akÄ±llÄ± telefon satÄ±ÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmeyi planlayan Ã‡inli Ã¼retici, Ã¶yle gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor ki yeni modelleri ile bir sonraki yÄ±lda da ciddi bir rekabet potansiyeline sahip olacaÄŸÄ±nÄ± kanÄ±tlamÄ±ÅŸ oldu.