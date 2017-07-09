Xiaomi AkÄ±llÄ± Telefon SatÄ±ÅŸlarÄ±nda Rekor!

Ã‡inli Xiaomi akÄ±llÄ± telefon satÄ±ÅŸlarÄ±nda rekor miktarlara ulaÅŸÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸte Xiaomi'nin akÄ±llÄ± telefon satÄ±ÅŸlarÄ±ndaki baÅŸarÄ±sÄ± ile ilgili detaylar!

Yazar:
Eren Ertem
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Xiaomi AkÄ±llÄ± Telefon

Ã‡inâ€™in Ã¶nemli teknoloji firmalarÄ±ndan olan Xiaomi, akÄ±llÄ± telefon tarafÄ±ndaki satÄ±ÅŸlarÄ±nda da ciddi bir ilerleme kaydetti. Ã–yle ki gelen bilgilere gÃ¶re Xiaomi, kendi tarihindeki en bÃ¼yÃ¼k akÄ±llÄ± telefon satÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmeyi baÅŸardÄ±. SektÃ¶rdeki varlÄ±ÄŸÄ± gÃ¼Ã§lendiren ÅŸirket, Ã¶zellikle Ã‡in pazarÄ±nda Apple gibi isimlerle rekabet haline Ã§Ä±kacak potansiyeli elde ediyor.

Xiaomi, tarihinin en bÃ¼yÃ¼k akÄ±llÄ± telefon satÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi!

KÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce Xiaomi ve Nokia arasÄ±nda imzalanan patent anlaÅŸmasÄ± ile dikkatleri Ã¼zerine toplamayan ÅŸirket, yeni gelen bir bilgi ile yeniden dikkatleri Ã¼zerine toplamayÄ± baÅŸardÄ±.

Xiaomi AkÄ±llÄ± Telefon

AÃ§Ä±klanan bilgilere gÃ¶re Ã‡inli Xiaomi, 2017â€™nin ikinci Ã§eyreÄŸi itibariyle 23 milyon adet akÄ±llÄ± telefon satÄ±ÅŸ barajÄ±nÄ± geride bÄ±rakmayÄ± baÅŸardÄ±. Elde ettiÄŸi bu satÄ±ÅŸ miktarÄ± ile Ã§eyrek bazda terinin en bÃ¼yÃ¼k satÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren Xiaomi, bir Ã¶nceki Ã§eyrek ile kÄ±yaslandÄ±ÄŸÄ±nda da yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 70 oranÄ±nda bir artÄ±ÅŸ elde etmeyi baÅŸardÄ±.

Xiaomiâ€™nin hedefleri yÃ¼kseliyor!

Elde edilen bu akÄ±llÄ± telefon satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ± ile beraber firmanÄ±n 2017â€™deki 15 milyon dolarâ€™lÄ±k ciro hedefine ulaÅŸÄ±p ulaÅŸamayacaÄŸÄ± merak konusu haline geldi. Xiaomi Mi 6, Redmi Note 4 ve Redmi Note 4X modelleri ile satÄ±ÅŸ baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rmayÄ± baÅŸardÄ±ÄŸÄ± ifade edilen Xiaomiâ€™nin, Ã¶zellikle Ã‡in pazarÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndaki satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n artÄ±ÅŸ gÃ¶stermesinin katkÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekiliyor.

YÄ±l sonuna kadar 80 milyondan fazla akÄ±llÄ± telefon satÄ±ÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmeyi planlayan Ã‡inli Ã¼retici, Ã¶yle gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor ki yeni modelleri ile bir sonraki yÄ±lda da ciddi bir rekabet potansiyeline sahip olacaÄŸÄ±nÄ± kanÄ±tlamÄ±ÅŸ oldu.

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Eren Ertem
Eren Ertem
https://www.habertekno.com/yazarlar/eren-ertem
1997 yÄ±lÄ±nda, Commodore 64 klavyesi ile tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± teknoloji dÃ¼nyasÄ±nda yoluna, TED kolejinden sonra Yeditepe Ãœniversitesi'nde Ä°ngilizce eÄŸitimli Elektrik-Elektronik MÃ¼hendisi olarak devam ediyor. BirÃ§ok farklÄ± basÄ±lÄ± ve elektronik yayÄ±ncÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ olan Eren Ertem, C programlama dili, Java programlama dili ve elektronik yayÄ±ncÄ±lÄ±k editÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile ilgili eÄŸitim setleri hazÄ±rlamÄ±ÅŸtÄ±r. PopÃ¼ler Bilim Ã¼zerine araÅŸtÄ±rmalarÄ±na ve yazÄ±larÄ±na editÃ¶r olarak devam ederken, Ã¶te yandan da 1947 Roswell konusu ile ilgili araÅŸtÄ±rma kitabÄ±nÄ± ve AlacaklÄ± romanÄ±nÄ± yazÄ±yor.

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