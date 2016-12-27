Windows 10 İçin Gece Modu Özelliği Yolda!

Mavi ışık yoğunluğunu ayarlamaya imkan sunacak olan Windows 10 için gece modu, yakın bir zamanda duyurulabilir. İşte detaylar!

2016 yılının öne çıkan detaylarından olan mavi ışık yoğunluğu kontrol etmeye imkan sunan ve genelde gece modu olarak isimlendirilen özellik, yakın zamanda Windows 10 için de kullanıma sunulmaya hazırlanıyor.

Windows 10 için gece modu!

Windows 10 build 14997 sürümü ile birlikte ortaya çıkan ve Windows 10 ekran ayarları içerisinde “Blue light setting” yani mavi renk yarları olarak isimlendirilen özellik, kısa bir süre sonra tüm Windows 10 kullanıcıları için kullanıma sunulacak.

Özellikle gece ve karanlık ortamlarda göz yorgunluğunun önüne geçmek amacına mavi renklerin önüne geçilmesi için sunulan söz konusu bu özellik, kullanıcılar tarafından da beğeni ile kullanılıyor.