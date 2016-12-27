Windows 10 İçin Gece Modu Özelliği Yolda!

Mavi ışık yoğunluğunu ayarlamaya imkan sunacak olan Windows 10 için gece modu, yakın bir zamanda duyurulabilir. İşte detaylar!

Yazar:
Eren Ertem
-
Windows 10 İçin Gece Modu

2016 yılının öne çıkan detaylarından olan mavi ışık yoğunluğu kontrol etmeye imkan sunan ve genelde gece modu olarak isimlendirilen özellik, yakın zamanda Windows 10 için de kullanıma sunulmaya hazırlanıyor.

Windows 10 için gece modu!

Ayrıca Bakınız: 2017 Motorlu Taşıtlar Vergisi Belli Oldu!

Windows 10 build 14997 sürümü ile birlikte ortaya çıkan ve Windows 10 ekran ayarları içerisinde “Blue light setting” yani mavi renk yarları olarak isimlendirilen özellik, kısa bir süre sonra tüm Windows 10 kullanıcıları için kullanıma sunulacak.

Windows 10 build 14997

Özellikle gece ve karanlık ortamlarda göz yorgunluğunun önüne geçmek amacına mavi renklerin önüne geçilmesi için sunulan söz konusu bu özellik, kullanıcılar tarafından da beğeni ile kullanılıyor.

Paylaş
Eren Ertem
Eren Ertem
https://www.habertekno.com/yazarlar/eren-ertem
1997 yılında, Commodore 64 klavyesi ile tanıştığı teknoloji dünyasında yoluna, TED kolejinden sonra Yeditepe Üniversitesi'nde İngilizce eğitimli Elektrik-Elektronik Mühendisi olarak devam ediyor. Birçok farklı basılı ve elektronik medya sektöründe çalışmış, C programlama dili, Java programlama dili ve elektronik yayıncılık editörlüğü ile ilgili eğitim setleri hazırlamıştır. Popüler Bilim üzerine araştırmalarına ve yazılarına editör olarak devam ederken, öte yandan da 1947 Roswell konusu ile ilgili araştırma kitabını ve Alacaklı romanını yazıyor.

Benzer haberlerYazarın diğer içerikleri