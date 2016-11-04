WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube Erişimi Yasaklandı!

Ülkemizde an itibariyle WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube erişimi engellendi. İşte sosyal medya yasağının detayları!

Yazar:
Eren Ertem
-

Ülkemizin en popüler sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube erişiminin engelinin üstüne, WhatsApp erişimi de engellendi!

Ayrıca Bakınız: YouTube Red Abonelik Sayısı Beklentilerin Altında!

WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube engellendi!

WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube

Şu an için WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube erişim engeli ile ilgili, BTK tarafından bir karar alındığına ilişkin bilgi aktarılmıyor. Lakin, 4 Kasım 2016 tarihinin sabah saatlerinden bu yana, ülkemizde WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube sosyal medya araçlarına erişimde sıkıntı yaşanıyor.

Ayrıca Bakınız: En İyi Ücretsiz VPN Uygulamaları!

Söz konunu WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube erişim sorunları ile ilgili, net olarak bir açıklama ve erişiminin ne zaman kaldırılacağına ilişkin bilgiler dile getirilmiş değil.

Daha önce Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube servislerinin erişimine kısıtlama getirme işlemlerinden farklı olarak bu defa, popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta erişim engeline takılan platformlardan olmuş gibi görünüyor.

Paylaş
Eren Ertem
Eren Ertem
https://www.habertekno.com/yazarlar/eren-ertem
1997 yılında, Commodore 64 klavyesi ile tanıştığı teknoloji dünyasında yoluna, TED kolejinden sonra Yeditepe Üniversitesi'nde İngilizce eğitimli Elektrik-Elektronik Mühendisi olarak devam ediyor. Birçok farklı basılı ve elektronik medya sektöründe çalışmış, C programlama dili, Java programlama dili ve elektronik yayıncılık editörlüğü ile ilgili eğitim setleri hazırlamıştır. Popüler Bilim üzerine araştırmalarına ve yazılarına editör olarak devam ederken, öte yandan da 1947 Roswell konusu ile ilgili araştırma kitabını ve Alacaklı romanını yazıyor.

Benzer haberlerYazarın diğer içerikleri

1 yorum