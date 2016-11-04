WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube Erişimi Yasaklandı!

Ülkemizde an itibariyle WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube erişimi engellendi. İşte sosyal medya yasağının detayları!

Ülkemizin en popüler sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube erişiminin engelinin üstüne, WhatsApp erişimi de engellendi!

WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube engellendi!

Şu an için WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube erişim engeli ile ilgili, BTK tarafından bir karar alındığına ilişkin bilgi aktarılmıyor. Lakin, 4 Kasım 2016 tarihinin sabah saatlerinden bu yana, ülkemizde WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube sosyal medya araçlarına erişimde sıkıntı yaşanıyor.

Söz konunu WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube erişim sorunları ile ilgili, net olarak bir açıklama ve erişiminin ne zaman kaldırılacağına ilişkin bilgiler dile getirilmiş değil.

Daha önce Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube servislerinin erişimine kısıtlama getirme işlemlerinden farklı olarak bu defa, popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta erişim engeline takılan platformlardan olmuş gibi görünüyor.