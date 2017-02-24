Facebook çatısı altında gelişim sürecine devam eden ve sık sık güncelleme alan WhatsApp, yeni özellikler ile sadece bir anlık mesajlaşma yazılımından çok daha öte bir sosyal medya uygulaması olma yolunda ilerliyor. Bunun son örneği de yeni WhatsApp güncellemesi ile gelen WhatsApp Durum yani WhatsApp Status özelliği oldu. Peki, aslen WhatsApp Status nedir?

WhatsApp Durum nedir?

Öncelikle belirtmek gerekirse WhatsApp Status, Snapchat ve daha sonrasında Instagram kullanıcılarının çok da alışık olmadığı bir özellik değil. WhatsApp Durum, Snapchat ve Instagram Hikayeler özelliği ile neredeyse aynı kullanım alanını kullanıcılarına sunuyor.

Dileyen kullanıcılar, Durum-Status bölümlerinde 24 saat görüntülebilecek olan fotoğraf, GIF veya video paylaşımları yapabilecek ve arkadaşları tarafından görüntülebilecek. WhatsApp’ın “görüldü” özelliğinin Durum özelliği üzerinde de kullanılabileceği belirtilen yeni güncelleme, aktif olarak kullanıma sunulmuş durumda.

WhatsApp güncellemesi ile gelen WhatsApp Status özelliğinin ilk yorumlarının, çok da iyi olmadığını söylemekte fayda var. Zira birçok kullanıcı, söz konusu bu özellikten şikayetçi ve ilk işleri WhatsApp Durum özelliğini kapatmanın yolunu aramak oluyor.

WhatsApp Status özelliği ile WhatsApp, sosyal medya platformuna dönüşüyor!

Son olarak belirtmek gerekirse, WhatsApp’ın bu son adımı ile birlikte, yıllardır kullanıcıların alışık olduğu anlık mesajlaşma uygulaması profili, tam manasıyla bir sosyal medya platformuna doğru evriliyor. Önümüzde süreçte kullanıcıların bu yeni özellik için ilk tepkilerinin ne olacağı da büyük merak konusu haline gelmiş oldu. Zira belirtildiği gibi ilk izlenimler hiç de iyi değil.

➤ WhatsApp Status yani WhatsApp Durum özelliği ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Sizce WhatsApp, anlık mesajlaşma ve görüşme uygulaması ile kalmalı mı, yoksa tam anlamıyla bir sosyal medya platformu haline mi dünüşmeli?