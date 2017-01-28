Gen ifadesi yani DNAâ€™da depolanmÄ±ÅŸ olan bilgilerin protein yada diÄŸer molekÃ¼lleri Ã¼retmek iÃ§in talimata dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesi bazÄ± durumlarda Ã¶lÃ¼mden sonra artÄ±ÅŸ gÃ¶steriyor. Bu durum da yeni yapÄ±lan bir Ã§alÄ±ÅŸma sayesinde kanÄ±tlandÄ±.

Washington Ãœniversitesiâ€™nden Ã¼st dÃ¼zey yazar Peter Nobleâ€™Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±na gÃ¶re, organizma Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nde bÃ¼tÃ¼n hÃ¼creler tamamen Ã¶lmÃ¼yor. Noble, farklÄ± hÃ¼crelerin farklÄ± yaÅŸam sÃ¼relerine, Ã¼retim zamanlarÄ±na ve dayanÄ±klÄ±lÄ±ÄŸa sahip olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor.

HÃ¼creler Ã¶lÃ¼mden sonra savaÅŸmaya devam ediyor!

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bazÄ± hÃ¼creler organizma Ã¶ldÃ¼kten sonra yaÅŸamak iÃ§in savaÅŸÄ±r. BazÄ± hÃ¼crelerin hayatta kalarak kendilerini tamir etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Noble bunu Ã¶zellikle kÃ¶k hÃ¼crelerin yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± da vurguluyor.

Bilim insanlarÄ±ndan oluÅŸan uluslar arasÄ± bir ekip bu konuda zebra balÄ±ÄŸÄ± ve fareler Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ± ve Ã¶lÃ¼mden sonra yaÅŸayan hÃ¼crelerin insanlar da dahil olmak Ã¼zere bÃ¼tÃ¼n hayvanlarda mevcut olduÄŸunu ortaya Ã§Ä±kardÄ±.

Gen transkripsiyonu yani DNAâ€™Ä±n RNAâ€™ya kopyalandÄ±ÄŸÄ± ilk gen ifadesi adÄ±mÄ±, stres, kanser, inflamasyon, baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k ve Ã¶lÃ¼mden sonra artÄ±ÅŸ gÃ¶steren daha pek Ã§ok faktÃ¶r ile baÄŸlantÄ±lÄ±dÄ±r. TÃ¼m bunlar kiÅŸinin kesin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden saatler hatta gÃ¼nler sonra bile gerÃ§ekleÅŸebilir.

Ä°ÅŸin ilginÃ§ yanÄ± ise embriyonik geliÅŸim ile baÄŸlantÄ±lÄ± olan gen transkripsiyonu da Ã¶lÃ¼mÃ¼n ardÄ±ndan geliÅŸim gÃ¶sterebilmektedir. Bu da vÃ¼cut parÃ§alarÄ±nÄ±n zamanda geri gittiÄŸi ve insanlÄ±ÄŸÄ±n ilk belirtilerini gÃ¶stermeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±na gelebilmektedir.

Ã–lÃ¼m zaman baÄŸlÄ± bir sÃ¼reÃ§tir!

Ã–lÃ¼mÃ¼n ardÄ±ndan bazÄ± gen transkripsiyonlarÄ±nÄ±n azalmasÄ± Ã¶lÃ¼mÃ¼n de aÅŸamalÄ± olduÄŸunu gÃ¶stermektedir. Bilim insanlarÄ± da Ã¶lÃ¼m sÃ¼recinin rastgele olduÄŸuna inanmamaktadÄ±r. Ã–lÃ¼mÃ¼n zamana baÄŸlÄ± bir sÃ¼reÃ§ olduÄŸunu sÃ¶yleyen Noble, 24 ila 48 saat arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len Ã¶lÃ¼m sÃ¼recinin aslÄ±nda daha fazla da olabileceÄŸini belirtiyor.

YapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar her ne kadar Ã¶lÃ¼mÃ¼n daha uzun bir sÃ¼re iÃ§erisinde gerÃ§ekleÅŸebileceÄŸini ve bu sÃ¼reÃ§te hÃ¼crelerin savaÅŸarak hayatta kalmaya Ã§alÄ±ÅŸabileceÄŸini gÃ¶steriyor olsa da hala kafalarda birÃ§ok soru var. AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar ise yeni araÅŸtÄ±rmalar ile daha net sonuÃ§lar elde edebileceklerini sÃ¶ylÃ¼yor.