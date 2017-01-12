USOM’dan Ã–dÃ¼llÃ¼ Siber GÃ¼venlik YarÄ±ÅŸmasÄ±: Siber YÄ±ldÄ±z!

Ulusal Siber Olaylara MÃ¼dahale Merkezi yani USOM tarafÄ±ndan, Ã¶dÃ¼llÃ¼ siber gÃ¼venlik yarÄ±ÅŸmasÄ± dÃ¼zenleniyor. Ä°ÅŸte yarÄ±ÅŸmayla ilgili detaylar!

Ãœlkemizin siber gÃ¼venlik konusundaki Ã¶nemli birimlerinden olan Ulusal Siber Olaylara MÃ¼dahale Merkezi, Siber YÄ±ldÄ±z ismi ile yeni bir siber gÃ¼venlik yarÄ±ÅŸmasÄ± dÃ¼zenliyor.

Ulusal Siber Olaylara MÃ¼dahale Merkeziâ€™nin Siber YÄ±ldÄ±z YarÄ±ÅŸmasÄ±!

USOM yani Ulusal Siber Olaylara MÃ¼dahale Merkezi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen bu Ã¶dÃ¼llÃ¼ Siber YÄ±ldÄ±z yarÄ±ÅŸmasÄ±yla birlikte, hem bireylerÂ hem de topluluklar yeteneklerini gÃ¶sterecek.

Siber gÃ¼venlik alanÄ±ndaki yeni yeteneklerin keÅŸfedilmesi ve Ã¼lke genelinde siber gÃ¼venlik alanÄ±nÄ±n bilinirliÄŸini artÄ±rmasÄ± amaÃ§lanarak hazÄ±rlana Siber YÄ±ldÄ±z yarÄ±ÅŸmasÄ±, 20 ocak tarihinde dÃ¼zenlenecek.

BelirtildiÄŸi gibi USOMâ€™un Siber YÄ±ldÄ±z yarÄ±ÅŸmasÄ±, Ã¶dÃ¼llÃ¼ bir etkinlik olacak. Buna gÃ¶re Siber YÄ±ldÄ±z Ã¶dÃ¼lleri ÅŸu ÅŸekilde:

Birinciye 10 Cumhuriyet AltÄ±na

Ä°kinciye 5 Cumhuriyet AltÄ±na

ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ye 3 Cumhuriyet AltÄ±nÄ±

Ä°lk Ã¼Ã§ sÄ±ralamasÄ±ndan sonra, 15. sÄ±raya kadar olan katÄ±lÄ±mcÄ±lara ise birer adet Cumhuriyet AltÄ±nÄ± verilecek.

Bununla beraber, Siber YÄ±ldÄ±z yarÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±lÄ±m koÅŸullarÄ±, oldukÃ§a basit tutulmuÅŸ. Cep telefonu numarasÄ± ve e-mail adresi onay ile beraber baÅŸvuru yapÄ±labiliyor.Â Ulusal Siber Olaylara MÃ¼dahale Merkeziâ€™nin Ã¶dÃ¼llÃ¼ Siber YÄ±ldÄ±z yarÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±lmak iÃ§in:Â https://www.siberyildiz.com/