USOM’dan Ã–dÃ¼llÃ¼ Siber GÃ¼venlik YarÄ±ÅŸmasÄ±: Siber YÄ±ldÄ±z!

Ulusal Siber Olaylara MÃ¼dahale Merkezi yani USOM tarafÄ±ndan, Ã¶dÃ¼llÃ¼ siber gÃ¼venlik yarÄ±ÅŸmasÄ± dÃ¼zenleniyor. Ä°ÅŸte yarÄ±ÅŸmayla ilgili detaylar!

Yazar:
Eren Ertem
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Siber YÄ±ldÄ±z

Ãœlkemizin siber gÃ¼venlik konusundaki Ã¶nemli birimlerinden olan Ulusal Siber Olaylara MÃ¼dahale Merkezi, Siber YÄ±ldÄ±z ismi ile yeni bir siber gÃ¼venlik yarÄ±ÅŸmasÄ± dÃ¼zenliyor.

Ulusal Siber Olaylara MÃ¼dahale Merkeziâ€™nin Siber YÄ±ldÄ±z YarÄ±ÅŸmasÄ±!

USOM yani Ulusal Siber Olaylara MÃ¼dahale Merkezi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen bu Ã¶dÃ¼llÃ¼ Siber YÄ±ldÄ±z yarÄ±ÅŸmasÄ±yla birlikte, hem bireylerÂ hem de topluluklar yeteneklerini gÃ¶sterecek.

AyrÄ±ca BakÄ±nÄ±z: Donald Trump’tan Siber GÃ¼venlik AÃ§Ä±klamasÄ±!

Siber gÃ¼venlik alanÄ±ndaki yeni yeteneklerin keÅŸfedilmesi ve Ã¼lke genelinde siber gÃ¼venlik alanÄ±nÄ±n bilinirliÄŸini artÄ±rmasÄ± amaÃ§lanarak hazÄ±rlana Siber YÄ±ldÄ±z yarÄ±ÅŸmasÄ±, 20 ocak tarihinde dÃ¼zenlenecek.

Siber YÄ±ldÄ±z

BelirtildiÄŸi gibi USOMâ€™un Siber YÄ±ldÄ±z yarÄ±ÅŸmasÄ±, Ã¶dÃ¼llÃ¼ bir etkinlik olacak. Buna gÃ¶re Siber YÄ±ldÄ±z Ã¶dÃ¼lleri ÅŸu ÅŸekilde:

Birinciye 10 Cumhuriyet AltÄ±na

Ä°kinciye 5 Cumhuriyet AltÄ±na

ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ye 3 Cumhuriyet AltÄ±nÄ±

Ä°lk Ã¼Ã§ sÄ±ralamasÄ±ndan sonra, 15. sÄ±raya kadar olan katÄ±lÄ±mcÄ±lara ise birer adet Cumhuriyet AltÄ±nÄ± verilecek.

Siber YÄ±ldÄ±z yarÄ±ÅŸmasÄ±

Bununla beraber, Siber YÄ±ldÄ±z yarÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±lÄ±m koÅŸullarÄ±, oldukÃ§a basit tutulmuÅŸ. Cep telefonu numarasÄ± ve e-mail adresi onay ile beraber baÅŸvuru yapÄ±labiliyor.Â Ulusal Siber Olaylara MÃ¼dahale Merkeziâ€™nin Ã¶dÃ¼llÃ¼ Siber YÄ±ldÄ±z yarÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±lmak iÃ§in:Â https://www.siberyildiz.com/

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Eren Ertem
Eren Ertem
https://www.habertekno.com/yazarlar/eren-ertem
1997 yÄ±lÄ±nda, Commodore 64 klavyesi ile tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± teknoloji dÃ¼nyasÄ±nda yoluna, TED kolejinden sonra Yeditepe Ãœniversitesi'nde Ä°ngilizce eÄŸitimli Elektrik-Elektronik MÃ¼hendisi olarak devam ediyor. BirÃ§ok farklÄ± basÄ±lÄ± ve elektronik medya sektÃ¶rÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ, C programlama dili, Java programlama dili ve elektronik yayÄ±ncÄ±lÄ±k editÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile ilgili eÄŸitim setleri hazÄ±rlamÄ±ÅŸtÄ±r. PopÃ¼ler Bilim Ã¼zerine araÅŸtÄ±rmalarÄ±na ve yazÄ±larÄ±na editÃ¶r olarak devam ederken, Ã¶te yandan da 1947 Roswell konusu ile ilgili araÅŸtÄ±rma kitabÄ±nÄ± ve AlacaklÄ± romanÄ±nÄ± yazÄ±yor.

4 Yorum

  1. Herkes merhabalar, bende bu yarÄ±ÅŸmaya katÄ±ldÄ±m. Kendine gÃ¼venen arkadaÅŸlarla grup yapmayÄ± Ã§ok isterim.
    Facebook da grupta aÃ§tÄ±m(Siber YÄ±ldÄ±z 2017). Rica Ederek arkadaÅŸlarÄ± o grupu bularak benimle iletiÅŸim kurabilirmi?

  2. Gsm ve e mail onayÄ± olmadÄ± tekrar Ã¼yelik yapÄ±yorum gsm numaranÄ±z sistemde kayÄ±tlÄ± hatasÄ± veriyo veya e mail onayÄ± yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in giriÅŸiniz gerÃ§ekleÅŸmemektedir hatasÄ± veriyo