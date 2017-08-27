Uranüs Dev Elmaslarla Dolu Olabilir!

Yapılan son araştırmalara göre Uranüs gezegeninde elmas yağmurları olduğu ortaya çıktı. Şu anda Uranüs'te milyonlarca karat elmas olabilir!

Gezegenler üzerindeki yaşamın baskıları ve sıcaklığı düşünecek olursak tanıdık maddelerin bile oldukça yabancılaşabildiğini söylemek mümkün. Buna örnek olarak da dev buz kütlerlerinden oluşan elmas yağmurları gösteriliyor. Bilim insanları uzunca bir süredir Neptün ve Uranüs gibi büyük gezegenlerde elmas yağmurları olduğunu düşünüyor. Şimdi ise araştırmacılar bu süreci laboratuarda sentezleyerek hangi koşulların bu duruma sebep olduğunu araştırıyor.

Bilim adamı ve bu araştırma ile ilgili bir çalışma yazarı olan Dominik Kraus, önceleri araştırmacıların elmasların oluştuğunu varsaydığı ancak bu son denemenin sonuçlarını gördüğünde bilimsel kariyerinin en güzel anlarından bir tanesini yaşadığını ifade ediyor.

İsimlerine rağmen söz konusu buz kütleleri cehennem kadar sıcak. Üst atmosferdeki sıcaklık gezegenlerin Güneş’ten uzak olması sayesinde ciddi anlamda düşüktür ancak çekirdeğe yaklaştıkça devasa basınç sıcaklığın yüzlerce dereceye ulaşmasına neden olur. Bu ezici basınçlar ve yüksek sıcaklıklar da karbon elmas yağmurlarını oluşturabilir.

Süreci tekrarlamak adına bilim insanları çok sıcak ve çok ağır koşullar üretmek durumunda kaldı. Metan bileşiklerinin davranışını taklit edebilen hidrojen ve karbondan üretilen polistiren ile şok dalgası göndermek için bir lazer kullanıldı. Şok dalgaları kısa bir an için ısı ve basınç yaratmayı başardı. Kraus, bu deneysel zamanın oldukça kısa olduğunu ancak elmasların imzalarını net bir şekilde gördüklerinde epey şaşırdıklarını söyledi.

Uranüs ve Neptün’de milyonlarca karat elmas var!

Bu deneyde ufak tefek taşlar üretilmiş olsa da araştırmacılar Uranüs ve Neptün gezegenlerindeki kararlı koşullar sayesinde buralarda daha büyük kayaları elmasa dönüştürebileceklerini düşünüyor. Milyonlarca karat elmas, binlerce yıldır çekirdeğe doğru yavaş yavaş batıyor ve bu da ciddi miktarda yağış meydana getiriyor. Ancak bu yavaş yavaş çekirdeğe doğru batan elmasları kesip parlatabilecek kimse de yok.

Aslında bu buz devlerinin sulu ve gazlı dış katmanları son derece kalın durumda. Yani bizim sahip olduğumuz en iyi sondalar bile bu katmanların içine girebilecek düzeyde değil. Deneyler her ne kadar bilim insanlarının yapmış olduğu bu gözlemler kadar kesin olmasa da en azından insanoğlunun bu gizemli dünyaların iç işleyişlerini anlamasına yardımcı oluyor.