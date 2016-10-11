Geçtiğimiz hafta ülkemizde hibrit otomobil modellerine yönelik bir ÖTV indirim uygulamasına ilişkin detaylar paylaşıldı. Buna göre elektrik motoru için 50kW barajını geçen lakin, silindir hacmi 1800cc barajını geçmeyen hibrit otomobil modelleri için ÖTV oranı, %90 seviyesinden %45 seviyesine düşürüldü.

Durumun böyle olması da hem yeni otomobil alacak hem de daha önce hibrit otomobil modelleri düşünüş ama fiyatları sebebi ile vazgeçmiş kullanıcılar için yeni bir rota oluşmuş oldu.

Peki, ülkemizde en çok satılan hibrit otomobil modelleri hangileri?

Ayrıca Bakınız: BMW i8, Tamamen Elektrikli Olabilir!

İşte ülkemizde en çok satılan hibrit otomobil modelleri!

BMW i8 hibrit otomobil modeli!

BMW i8 hibrit otomobil modeli

1499cc içten yanmalı motoruna ek olarak 95kW değerinde bir elektrik motoruna sahip olan BMW i8 hibrit otomobil modeli, hem spor yapısı hem de konforu ile dikkat çekiyor.

Bununla beraber BMW i8 hibrit otomobil modeli, ülkemizdeki ÖTV indirimi alacak hibrit otomobil modelleri arasında yer alıyor.

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Eren Ertem
Eren Ertem
https://www.habertekno.com/yazarlar/eren-ertem
1997 yılında, Commodore 64 klavyesi ile tanıştığı teknoloji dünyasında yoluna, TED kolejinden sonra Yeditepe Üniversitesi'nde İngilizce eğitimli Elektrik-Elektronik Mühendisi olarak devam ediyor. Birçok farklı basılı ve elektronik medya sektöründe çalışmış, C programlama dili, Java programlama dili ve elektronik yayıncılık editörlüğü ile ilgili eğitim setleri hazırlamıştır. Popüler Bilim üzerine araştırmalarına ve yazılarına editör olarak devam ederken, öte yandan da 1947 Roswell konusu ile ilgili araştırma kitabını ve Alacaklı romanını yazıyor.

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