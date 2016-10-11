Geçtiğimiz hafta ülkemizde hibrit otomobil modellerine yönelik bir ÖTV indirim uygulamasına ilişkin detaylar paylaşıldı. Buna göre elektrik motoru için 50kW barajını geçen lakin, silindir hacmi 1800cc barajını geçmeyen hibrit otomobil modelleri için ÖTV oranı, %90 seviyesinden %45 seviyesine düşürüldü.

Durumun böyle olması da hem yeni otomobil alacak hem de daha önce hibrit otomobil modelleri düşünüş ama fiyatları sebebi ile vazgeçmiş kullanıcılar için yeni bir rota oluşmuş oldu.

Peki, ülkemizde en çok satılan hibrit otomobil modelleri hangileri?

İşte ülkemizde en çok satılan hibrit otomobil modelleri!

BMW i8 hibrit otomobil modeli!

1499cc içten yanmalı motoruna ek olarak 95kW değerinde bir elektrik motoruna sahip olan BMW i8 hibrit otomobil modeli, hem spor yapısı hem de konforu ile dikkat çekiyor.

Bununla beraber BMW i8 hibrit otomobil modeli, ülkemizdeki ÖTV indirimi alacak hibrit otomobil modelleri arasında yer alıyor.