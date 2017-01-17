Türkiye’nin Yerli Arama Motoru Talibi: Geliyoo.com!

Öncelikle hatırlatmak gerekirse Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, geride bıraktığımız haftalarda yerli arama motoru çalışmalarının ne derece önemli olduğuna dair açıklamalarda bulunmuş ve teknoloji dünyasında dikkatleri yeniden “yerli” sıfatını taşıyan arama motorlarına çekmeyi başarmıştı. Söz konusu bu “resmi yerli arama motoru” unvanına da Geliyoo.com talip olduğunu duyurdu.

Yerli arama motoru “Geliyoo”

Geliyoo Bilişi tarafından 10 yıllık bir çalışmanın sonucu olarak an itibariyle test yayınına başlayan yerli ve milli arama motoru Geliyoo.com, kullanıcıların deneyimi ile birlikte gelişim sürecine devam edecek.

Açıklanan bilgilere göre yaklaşık 10 milyon lira değerindeki bir yatırım ile 10 yıllık bir sürecin sonunda ortaya çıkan Geliyoo arama motoru, Bakan’ın açıklamalarındaki resmi yerli ve milli arama motoru olmaya talip!

Ülkemizde ve dünyanın birçok noktasında en çok kullanılan Google arama motoru gibi sade ve anlaşılır bir arayüze sahip olan Geliyoo arama motoru; nitekim Google, Bing, Yandex ve Yahoo isimleri arasında “yerli” rakip olarak yer almaya başlayacak.

Aslında daha önceleri de birçok farklı Türk girişimciler tarafından arama motoru çalışmaları gerçekleştirilmişti. Geliyoo ise hem yatırımı hem de zamanlaması ile gündemde yer etmeyi başarmış durumda.

E-ticaret aramaları da Geliyoo ile öne çıkıyor!

Yapılan açıklamalarda, klasik internet sitelerinde sonuç aramanın yanı sıra, e-ticaret sitelerindeki ürünlere yönelikte arama gerçekleştirebilecek olan Geliyoo, belirtildiği gibi şu an test süreci ile birlikte kullanıcıların deneyimine sunuldu.

Son olarak belirtmek gerekirse, resmi olarak devlet tarafından Geliyoo’nun destek alıp almayacağı, şu an için aydınlanmış olan konular arasında yer almıyor.