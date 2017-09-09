The Current War Filminin İlk Fragmanı Yayınlandı!

Thomas Edison, Nikola Tesla ve George Westinghouse isimlerinin canlandırıldığı yeni sinema filmi The Current War için ilk resmi fragman yayınlandı. Edison, Tesla ve Westinghouse üçlüsü arasında geçen kıyasıya rekabetin aktarılmaya çalışıldığı yeni filmde, popüler oyuncuların da olması film için beklentileri artırmış oldu.

The Current War fragmanı, dikkatleri üzerine topladı!

Alfonso Gomez-Rejon isminin yönetmen koltuğunda yer aldığı yeni sinema filminde Benedict Cumberbatch, Michael Shannon, Nicholas Hoult, Katherine Waterston, Tuppence Middleton ve Tom Holland gibi ünlü isimler yer alıyor. Söz konusu bu oyuncuların canlandırdıkları karakterler ise şu şekilde:

Benedict Cumberbatch – Thomas Edison

Nicholas Hoult – Nikola Tesla

Michael Shannon – George Westinghouse

Katherine Waterston – Marguerite Westinghouse

Tuppence Middleton – Mary Edison

Elektrik ile dünyaya güç katmanın peşinde olan üçlünün hikayesinin konu alındığı The Current War filminin çıkış tarihi olarak ise 19 Ocak 2018 işaret ediliyor.

Senaryosunun Michael Mitnick tarafından kaleme alındığı The Current War filminin ilk fragmanı da çıkış tarihine yaklaştığımız şu aylarda, sinemaseverler tarafından beğeni ile karşılandı. İşte kısa bir süre önce yayınlanan ilk resmi fragman: