Star Wars Yetişkin Filmleri Yeniden Gündemde!

Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi filmi, Star Wars temalı porno filmlerine olan ilgiyi de yeniden artırmış oldu. İşte detayları!

Star Wars efsanesinin sinema dünyasına geri dönmesi, birçok sektörde oluşturduğu hareketliliği, porno sektöründe de meydana getiriyor. İlk olarak Star Wars 7: Güç Uyanıyor filmi ile yıllar sonra serinin kendisi ile birlikte gündeme gelen Star Wars XXX erotik filmi, şimdi de Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi filmi ile gündeme geldi.

Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi filmi Star Wars temalı porno filmleri tetikledi!

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RedTube isimli yetişkin içerik yayınlayıcısı, Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi filmi ile birlikte kullanıcıların Star Wars temalı porno filmlere olan ilgisini ve bu ilginin artışını gösteren bir tablo yayınladı.

Daha önce de benzer şekilde Star Wars 7 filmi ile birlikte, porno sektöründe Star Wars temalı yapımların ciddi bir arama hacmine ulaştığı gündeme gelmişti. Şimdi de benzer bir durum, Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi filmi ile gerçekleşmiş oldu.

İzleyiciler, Star Wars temalı yetişkin içeriklere ilgi gösteriyor!

Nitekim porno film yapımcıları, sinema gündemi oluşturan filmlerle paralel ilerleyerek, kullanıcıların bu arayışlarına cevap bulmaya hazırlanıyor. Öyle anlaşılıyor ki 2017 yılında vizyonda yerini alacak olan Star Wars 8 filmi ile birlikte, Star Wars XXX filmi ve benzer konsepti taşıyan yetişkin filmleri, kullanıcılar tarafında benzer olarak yoğun ilgi odağı haline gelecek.