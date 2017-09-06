Star Wars 9 Filminin Yönetmeni Değişti!

Star Wars 9 olarak anılan Star Wars: Episode IX filminin yönetmeni ile ilgili bir değişiklik yaşandı. İşte yeni Star Wars 9 filminin yönetmeni!

Lucasfilm çatısı altında uzun bir aradan sonra yeniden sinema dünyası kapsamında yer alan Star Wars film serisi, yeni bölümleri üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda 2019 yılında izleyiciler ile buluşacak olan Star Wars 9 yani Star Wars: Episode IX filminin yönetmeni ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Buna göre Lucasfilm, yeni film için yönetmen arayışlarına başlamış durumda!

Colin Trevorrow, Star Wars 9 yönetmenliğinden ayrıldı!

Bilhassa da Jurassic Park 4 filmi ile dikkatleri üzerine toplayan Colin Trevorrw, elde ettiği başarısı ile beraber Star Wars 9 filminin de yönetmen koltuğunda kendine yer bulmuştu. Kısa bir süre önce ortaya çıkan bilgilere göre ise Colin Trevorrow, Lucasfilm ile yaşadığı bir problemden dolayı yeni Star Wars filminden ayrılmış oldu.

Ayrılma kararı ile ilgili detaylı bilgiler ise ne Lucasfilm ne de Colin Trevorrow tarafından aktarılmadı. Bu gelişmenin ardından, şu an için Star Wars: Episode IX filminin yönetmen koltuğunun boş kaldığını söylemek gerekiyor. Ortaya çıkan yorumlara göre ise Rian Johnson isminin, yeni yönetmen olarak duyurulması bekleniyor.

Öyle görünüyor ki Yıldız Savaşları film serisinin dokuzuncu filmi için şu anda sıkıntılı bir süreç kendini gösteriyor. Film ile ilgili ortaya çıkan yeni gelişmeleri, Haber Tekno olarak sinema haberleri kapsamında aktarmaya devam ediyor olacağız.