Semantic Web-Anlamsal Ağ Nedir?

Önümüzdeki yıllarda, internet adına atılacak adımların en büyüğü Samantic Web yani Anlamsal Ağ olacak? Peki, Semantic Web yani Anlamsal Ağ nedir? İşte Semantic Web nedir? sorusu ile ilgili tüm detaylar!

Semantic Web nedir?

Bilindiği gibi internet kullanımının temel amacı, doğrudan insanlara yönelik hazırlanmış durumda. Pek tabii temel amacın insanlar için tasarlanmış olması gerekiyor. Lakin, yapay zeka ve robot çalışmalarının her geçen gün daha da ileri bir boyuta geçmesi, internetin sadece insanlar için olduğu gerçeğine çentik atmaya başlıyor. Nitekim, tam da bu noktada Semantic Web yani Anlamsal Ağ yapısı kendini gösteriyor.

Semantic Web nedir? sorusuna kısaca cevap vermek gerekirse Semantci Web yani Anlamsal Ağ; internet dünyası içerisinde yer alan tüm verilerin, robotların da anlayabileceği seviyeye taşınmasına yönelik bir proje olarak tanımlanabilir.

Yani internet içeriklerini, sadece insanların anlayabileceği bir düzeyden, robotların da anlayabileceği bir düzeye çıkartan değişime Semantic Web yani Anlamsal Ağ demek mümkündür.

Semantic Web-Anlamsal Ağ hangi amaçla ortaya çıktı?

Bilindiği gibi yapay zeka çalışmaları her geçen gün ivmesini artırarak gelişme göstermeye devam ediyor. Nitekim, internetin barındırdığı derinlemesine bilgi birikimini, robotlara da aktarmak adına bir internet değişimi yapılması gerekmekteydi. Böylelikle yapay zeka algoritmaları, internet dünyasını kullanarak neredeyse her şeyi öğrenebilecek ve en azından bilgi edinme noktasında insan yardımına muhtaç kalmayacak.

İstediği her şeyi öğrenebilecek bir robot fikri çok da akla yatkın gelmese de, Semantic Web yani Anlamsal Ağ yapısı, en çok bu düşünce üzerine hazırlanmış bir sistem konumundadır.

Önümüzdeki 10 yıl ve sonrasında yaşanacak yapay zeka ve robot gelişmeleri düşünüldüğünde, aslında derinliği ölçülemeyecek noktaya gelen internet dünyasını sadece insan kullanımı ile sınırlı bırakmak, bir ziyan olarak değerlendirilmeye başlayacak. Nitekim, Semantic Web veya diğer bir deyişle Anlamsal Ağ, bir projeden çok daha öteye giderek, bir gereksinim halini almaya başlayacak.