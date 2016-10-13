Samsung Note Serisi

Kısa bir süre önce Rusya kaynaklı gelen bir habere göre Samsung, Galaxy Note serisinin geleceğine yönelik kararları tartışıyor.

Ayrıca Bakınız: Galaxy Note 7 Patlama Sorununun Temel Nedeni Ne?

Note serisi son bulabilir!

Rusya’dan gelen ve Samsung’un içerisinden öğrenildiği iddia edilen yeni bir bilgiye göre Samsung, Note serisini sonlandırma kararı üzerine çalışmalar sürdürüyor.

Kaydedilen bilgilere göre Galaxy Note 7 patlama sorunu ve sonrasındaki yenileme sürecinin başarısızlığı Samsung tarafından, Note markasına ciddi zarar vermiş olarak değerlendiriliyor. Nitekim, Samsung Mobile içerisinde Note serisinin geleceği ile ilgili karamsar bir hava dolaşıyor.

Samsung Galaxy Note 1

Ayrıca Bakınız: Galaxy Note 7 ve Samsung’un İmajı!

Hatırlatmak gerekirse Samsung, ilk Galaxy Note modelini 28 Ekim 2011 tarihinde duyurmuş ve o dönem için 5.3-inç ekran boyutu ve 1280×800 piksel çözünürlüğü ile akıllı telefon dünyasında dikkatleri üzerine toplamıştı.

Şimdi ise başarılı onca yıldan sonra Samsung, öyle görünüyor ki Galaxy Note serisinin geleceği ile ilgili ciddi kararlar üzerine yoğunlaşmış durumda.

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Eren Ertem
Eren Ertem
https://www.habertekno.com/yazarlar/eren-ertem
1997 yılında, Commodore 64 klavyesi ile tanıştığı teknoloji dünyasında yoluna, TED kolejinden sonra Yeditepe Üniversitesi'nde İngilizce eğitimli Elektrik-Elektronik Mühendisi olarak devam ediyor. Birçok farklı basılı ve elektronik medya sektöründe çalışmış, C programlama dili, Java programlama dili ve elektronik yayıncılık editörlüğü ile ilgili eğitim setleri hazırlamıştır. Popüler Bilim üzerine araştırmalarına ve yazılarına editör olarak devam ederken, öte yandan da 1947 Roswell konusu ile ilgili araştırma kitabını ve Alacaklı romanını yazıyor.

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