Kısa bir süre önce Rusya kaynaklı gelen bir habere göre Samsung, Galaxy Note serisinin geleceğine yönelik kararları tartışıyor.

Note serisi son bulabilir!

Rusya’dan gelen ve Samsung’un içerisinden öğrenildiği iddia edilen yeni bir bilgiye göre Samsung, Note serisini sonlandırma kararı üzerine çalışmalar sürdürüyor.

Kaydedilen bilgilere göre Galaxy Note 7 patlama sorunu ve sonrasındaki yenileme sürecinin başarısızlığı Samsung tarafından, Note markasına ciddi zarar vermiş olarak değerlendiriliyor. Nitekim, Samsung Mobile içerisinde Note serisinin geleceği ile ilgili karamsar bir hava dolaşıyor.

Hatırlatmak gerekirse Samsung, ilk Galaxy Note modelini 28 Ekim 2011 tarihinde duyurmuş ve o dönem için 5.3-inç ekran boyutu ve 1280×800 piksel çözünürlüğü ile akıllı telefon dünyasında dikkatleri üzerine toplamıştı.

Şimdi ise başarılı onca yıldan sonra Samsung, öyle görünüyor ki Galaxy Note serisinin geleceği ile ilgili ciddi kararlar üzerine yoğunlaşmış durumda.