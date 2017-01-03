Samsung’un merakla beklenen yeni akıllı telefon modeli Galaxy S8 özellikleri ve Galaxy Note 8 modelinin akıbeti ile ilgi önemli açıklamalar geldi.

Galaxy Note serisi Galaxy Note 8 ile devam edecek!

Kısa bir süre önce Güney Kore’deki Samsung’un partner olduğu bir şirketin sözcüsü, Samsung Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 modeli ile ilgi önemli açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamalara göre, Galaxy Note 7 modeli ile yaşanan skandal sonrasında Note serisinin kaldırılabileceğine yönelik gelen yorumlar tarihe karışıyor. Zira, partner şirketin sözcüsü tarafından yapılan açıklamalara göre Samsung, Note serisini durdurmak bir yana, Galaxy Note 8 çıkış tarihi olarak 2017 yılının ilk yarısından sonrası için planlamalara başlamış durumda.

Galaxy Note 7 modelinin, patlama olayları yaşanmadan önce kullanıcılar tarafından büyük bir ilgi ile karşılandığı belirtilirken, Galaxy Note 8 özellikleri ile ilgili önemli detaylara yer verildi.

Samsung Galaxy S8 2K ekran ile gelecek!

Yapılan açıklamar doğrultusunda, Samsung’un Galaxy S8 modelini 2K çözünürlüğünde ekran ile duyuracağı öne çıktı. Öte yandan Galaxy Note 8 modeli ise, 4K ekran çözünürlüğüne sahip olacak.

Tüm bunların dışında Samsung’un yeni bir Gear VR isimli sanal gerçeklik gözlüğü üzerinde çalıştığı bilgisinin de ortaya çıktığı açıklamalarda, Note 8 ve Galaxy S8’in VR deneyimi konusunda ciddi iyileştirmeler taşıyacağı izlenimi verildi.

Şu an için söz konusu açıklamaları yapan kişinin hangi partner şirket olduğu bilgisinin detayı paylaşılmış değil. Lakin, bu denli net açıklamaların yapılması, en azından Samsung Galaxy Note 8’in akıbetini doğrulamış oldu.