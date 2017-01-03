Samsung Galaxy S8 ve Galaxy Note 8

Samsung’un merakla beklenen yeni akıllı telefon modeli Galaxy S8 özellikleri ve Galaxy Note 8 modelinin akıbeti ile ilgi önemli açıklamalar geldi.

Galaxy Note serisi Galaxy Note 8 ile devam edecek!

Kısa bir süre önce Güney Kore’deki Samsung’un partner olduğu bir şirketin sözcüsü, Samsung Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 modeli ile ilgi önemli açıklamalarda bulundu.

Ayrıca Bakınız: Samsung’un Yeni Katlanabilir Ekranlı Akıllı Telefon Patenti!

Yapılan açıklamalara göre, Galaxy Note 7 modeli ile yaşanan skandal sonrasında Note serisinin kaldırılabileceğine yönelik gelen yorumlar tarihe karışıyor. Zira, partner şirketin sözcüsü tarafından yapılan açıklamalara göre Samsung, Note serisini durdurmak bir yana, Galaxy Note 8 çıkış tarihi olarak 2017 yılının ilk yarısından sonrası için planlamalara başlamış durumda.

Galaxy Note 7

Galaxy Note 7 modelinin, patlama olayları yaşanmadan önce kullanıcılar tarafından büyük bir ilgi ile karşılandığı belirtilirken, Galaxy Note 8 özellikleri ile ilgili önemli detaylara yer verildi.

Samsung Galaxy S8 2K ekran ile gelecek!

Yapılan açıklamar doğrultusunda, Samsung’un Galaxy S8 modelini 2K çözünürlüğünde ekran ile duyuracağı öne çıktı. Öte yandan Galaxy Note 8 modeli ise, 4K ekran çözünürlüğüne sahip olacak.

Ayrıca Bakınız: Samsung Galaxy A7 (2017) Duyuruldu! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Tüm bunların dışında Samsung’un yeni bir Gear VR isimli sanal gerçeklik gözlüğü üzerinde çalıştığı bilgisinin de ortaya çıktığı açıklamalarda, Note 8 ve Galaxy S8’in VR deneyimi konusunda ciddi iyileştirmeler taşıyacağı izlenimi verildi.

Şu an için söz konusu açıklamaları yapan kişinin hangi partner şirket olduğu bilgisinin detayı paylaşılmış değil. Lakin, bu denli net açıklamaların yapılması, en azından Samsung Galaxy Note 8’in akıbetini doğrulamış oldu.

Paylaş
Önceki İçerikUzatılmış Karanlığın Elli Tonu Fragmanı Yayınlandı!
Sonraki İçerikLenovo Y720 ve Y520 Oyuncu Notebook Modelleri Tanıtıldı!
Eren Ertem
Eren Ertem
https://www.habertekno.com/yazarlar/eren-ertem
1997 yılında, Commodore 64 klavyesi ile tanıştığı teknoloji dünyasında yoluna, TED kolejinden sonra Yeditepe Üniversitesi'nde İngilizce eğitimli Elektrik-Elektronik Mühendisi olarak devam ediyor. Birçok farklı basılı ve elektronik medya sektöründe çalışmış, C programlama dili, Java programlama dili ve elektronik yayıncılık editörlüğü ile ilgili eğitim setleri hazırlamıştır. Popüler Bilim üzerine araştırmalarına ve yazılarına editör olarak devam ederken, öte yandan da 1947 Roswell konusu ile ilgili araştırma kitabını ve Alacaklı romanını yazıyor.

Benzer haberlerYazarın diğer içerikleri

1 yorum