Samsung Galaxy Note 8 Artık Resmi!

Samsung markası tarafından özellikle Note 7 patlama olayının açıklanması sonrasında büyük bir merak ile beklenen yeni Note serisi akıllı telefon modeli Galaxy Note 8, Birleşik Devletler’in New York bölgesinde düzenlenen özel bir etkinlik ile duyuruldu. Bilhassa da Samsung Galaxy Note 8 özellikleri, rakipleri karşısında önemli bir alternatif olacak gibi görünüyor.

Galaxy Note 8 özellikleri!

Öncelikle belirtmek gerekiyor ki şimdiye kadar gelen sızıntı bilgilerin ve sızıntı görsellerin, şaşırtıcı olmayan bir şekilde doğru çıktığını söylemek mümkün. Tasarım tarafında Galaxy Note 8, daha önce de bilgilerin aktarıldığı ve görsellerle desteklendiği üzere Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus ile benzerlik gösteriyor. Çerçevesize yakın tasarım anlayışını Note 8 ile beraber de sürdürün Samsung, ekran oranı olan 18.5:9 ile beraber dikey anlamda Note serisine de yeni bir şekil vermiş oldu.

Ekran özelliklerine değinecek olursak yeni Galaxy Note 8; 6.3-inç büyüklüğünde ve 2960×1440 Quad HD+ çözünürlüğünde Super AMOLED ekran detaylarına sahip. Belirtildiği gibi dikine uzayan bir yapı gösteren yeni model, bir anlamda S8 Plus modeli ile ciddi bir benzerlik gösteriyor.

Galaxy Note 8 teknik özellikleri konu olduğu vakit ise, oldukça vaatkar bileşenlerin yer aldığını rahatça söylemek mümkün. Samsung’un yeni Note serisi modeli Birleşik Devletler pazarında Qualcomm’un Snapdragon 835 mobil yonga seti ile piyasada yer alacakken, ülkemizin de aralarında bulunduğu birçok farklı Avrupa bölgesinde, Exynoss 8895 ile birlikte satışa sunulacak. Dahili depolama tarafında da 64 GB başlangıç sunucak olan yeni Samsung Galaxy Note 8, 6 GB RAM ile birlikte akıcı bir kullanım deneyimi vaat etmeyi amaçlıyor olacak.

Kutudan Android 7.1.1 Nougat mobil işletim sürümü ile birlikte çıkacak olan yeni modele, 3300 mAh kapasitesinde dahili batarya eşlik edecek.

Galaxy Note 8 kamera özellikleri!

Yeni model ile birlikte S8 ve S8 Plus modellerinden ayrılan en büyük detay, arka kamera noktasında kendini belli ediyor. Zira yeni Galaxy Note 8, çift arka kameraya sahip bir dizilim sunuyor. Böylece Samsung, amiral gemisi model tarafından çift kameralı akıllı telefon modelleri arasına Note 8’i de eklemiş oluyor.

Arka kameranın teknik detaylarında ise geniş açı ve telefoto ikilisi bir araya geliyor. Nitekim 2x optik yakınlaştırma imkanı sağlanmış. Bununla beraber diğer akıllı telefonlardan farklı olarak her iki arka kamera lensi için IOS (optik görüntü sabitleme) özelliği kullanılmış. Bu özellik ile Samsung, dünyada bir ilki gerçekleştirmiş. Her iki sensör de 12 MP çözünürlüğünde iken; geniş açı için f/1.7, telefoto lens için f/2.4 diyafram değerleri mevcut.

Ön kameraya geçiş yapıldığında Samsung, yeni Note serisi modeli için 8MP f/1.7 detaylarına sahip bir ön kamera sensörü tercih etmiş.

Note 8 modelinde parmak izi okuyucu ve retina tarama özellikleri devam ediyor!

Tasarım noktasında şimdiye kadar gelen bilgilerin neredeyse bire bir örtüştüğünü söylemek mümkün. Öte yandan parmak izi okuyucu özelliği için belirlenen konumlandırmanın da şimdiye kadar aktarılanlarla aynı olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Zira yeni modelde parmak izi okuyucu sensör konumlandırılması için, S8 serisinde olduğu gibi arka kamera sensörlerinin sağ bölümü tercih edilmiş. Her ne kadar S8 serisisinde bu konumlandırmanın kullanım açısından zorluk oluşturduğu şeklinde eleştiriler yapılmış olsa da öyle görünüyor ki Samsung, tasarım noktasında bu konumlandırmanın uygun olduğunu düşünmüş.

Bu detaylara ek olarak IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası, Wireless şarj, Samsung Pay için NFC ve MST ,USB Type-C, 3.5mm kulaklık girişi, Bluetooth 5.0, LTE Cat. 16 modem ve Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac detaylarını sıralamak mümkün.

Yeni model ile birlikte S PEN üzerinde de iyileştirmeler yapılmış. Özellikle tepki noktasında geliştirmelerin yapıldığı ifade ediliyor. El yazısı konusunda da birçok yeniliğin getirildiği S PEN, temel olarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlamış.

Samsung Galaxy Note 8 fiyatı ve çıkış tarihi!

15 eylül tarihinde raflarda olması beklenen Galaxy Note 8 Türkiye fiyatı, ön sipariş için 4999TL olarak belirlenmiş durumda. Teslimat konusu ile ilgili ise net bilgiler mevcut değil. Haber Tekno olarak ülkemizdeki fiyatlandırma ve çıkış tarihi ile ilgili yaşanan gelişmeleri, tüm detaylarıyla aktarıyor olacağız.

Özetlemek gerekirse Samsung’un yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli 6.3-inç Quad HD+ 2960×1440 Super AMOLED ekran, Snapdragon 835 veya Exynos 8895, 3300mAh batarya, 6 GB RAM, ve çift arka kamera teknik detayları ile şimdiye kadar piyasada yer alan Android işletim sistemli rakiplerinden çok daha fazlasını sunmayı amaçlıyor.