Samsung, Galaxy Note 7 patlama sorunundan tamamen kurtulmak için, piyasadaki tüm Galaxy Note 7 modellerini toplamak için dikkat çeken adımlar atmaya devam ediyor.

Kısa bir süre önce gelen bilgilere göre Samsung, Birleşik Devletler kapsamında Galaxy Note 7 iadesi yapan kullanıcılara, 25 dolar ve 100 dolar ödeme taahhüdünde bulunuyor.

Galaxy Note 7 iadesi için 100 dolar!

Açıklanan bilgilere göre Samsung, Galaxy Note 7 kullanıcılarının cihazlarını başka bir Samsung modeli ile değişim yapmak amacıyla iade isteklerine, 100 dolar ödeme ile karşılık verecek.

Bunun dışında, eğer kullanıcı Galaxy Note 7 modelini iade etmek ve geri ödeme almak isterse, bu noktada da Samsung kullanıcılarına 25 dolar ödeme yapacak.

Şu an için bu uygulama, sadece Birleşik Devletler pazarı için hazırlanmış gibi görünüyor. Benzer bir çalışma da Güney Kore pazarında da uygulanacak. Lakin, Avrupa pazarı için böyle bir çalışmaya ilişkin bilgiler bulunmuyor.

Samsung neden Note iadesine ödeme yapıyor?

Samsung’un söz konusu bu teşvik ödemesinin altında yatan temel sepet ise, piyasadaki Galaxy Note 7 modelinin, daha büyük bir sorun yaşatması halinde oluşacak tazminatların önüne geçmesi olarak düşünülüyor.