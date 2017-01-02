Samsung Galaxy A5 (2017) Duyuruldu!

Samsung'un yeni modeli Galaxy A5 (2017) resmi olarak tanıtıldı. İşte yeni Samsung Galaxy A5 (2017) özellikleri ve fiyatı!

Yazar:
Eren Ertem
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Bir süredir beklenen ve sızıntıları ile gündemde sıkça yer eden 2017 Galaxy A serisi akıllı telefon modelleri, Samsung tarafından resmi olarak kullanıcıların beğenisine sunuldu. İşte bu modellerden Samsung Galaxy A5 (2017) özellikleri ve fiyatı!

Samsung Galaxy A5 (2017) özellikleri!

Tasarım anlamında benzer çizgiye sahip olan yeni modeller, teknik özellikleri ile birbirinden ayrılıyor.

Samsung Galaxy A5 (2017)

Ekran: 5.2-inç büyüklüğünde FHD Super AMOLED

İşlemci: 1.9 GHz hızında 8 çekirdekli işlemci

İşletim sistemi: Android 6.0.1 Marshmallow

Kamera: 16 MP çözünürlüğünde arka ve 16 MP çözünürlüğünde ön kamera

Öne çıkan özellikler: Samsung Pay, Samsung KNOX, S-Voice, Çift SIM kart desteği, IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikası

Bağlantı seçenekleri: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, ANT+, USB Type-C, NFC (UICC, eSE) ve LTE Cat.6 modem

RAM: 3 GB RAM

Dahili depolama: 32 GB dahili depolama ve 256GB’a kadar microSD kart desteği

Ölçüler: 146.1 x 71.4 x 7.9 mm

Batarya: hızlı şarj destekli 3,000 mAh büyüklüğünde batarya

Fiyatı: Galaxy A5 (2017) fiyatı 430 euro bandında yer alacak.

 

Samsung Galaxy A7 (2017) özellikleri

Samsung Galaxy A3 (2017) özellikleri

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Eren Ertem
Eren Ertem
https://www.habertekno.com/yazarlar/eren-ertem
1997 yılında, Commodore 64 klavyesi ile tanıştığı teknoloji dünyasında yoluna, TED kolejinden sonra Yeditepe Üniversitesi'nde İngilizce eğitimli Elektrik-Elektronik Mühendisi olarak devam ediyor. Birçok farklı basılı ve elektronik medya sektöründe çalışmış, C programlama dili, Java programlama dili ve elektronik yayıncılık editörlüğü ile ilgili eğitim setleri hazırlamıştır. Popüler Bilim üzerine araştırmalarına ve yazılarına editör olarak devam ederken, öte yandan da 1947 Roswell konusu ile ilgili araştırma kitabını ve Alacaklı romanını yazıyor.

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