Samsung Galaxy A5 (2017) Duyuruldu!

Bir süredir beklenen ve sızıntıları ile gündemde sıkça yer eden 2017 Galaxy A serisi akıllı telefon modelleri, Samsung tarafından resmi olarak kullanıcıların beğenisine sunuldu. İşte bu modellerden Samsung Galaxy A5 (2017) özellikleri ve fiyatı!
Samsung Galaxy A5 (2017) özellikleri!
Tasarım anlamında benzer çizgiye sahip olan yeni modeller, teknik özellikleri ile birbirinden ayrılıyor.
Ekran: 5.2-inç büyüklüğünde FHD Super AMOLED
İşlemci: 1.9 GHz hızında 8 çekirdekli işlemci
İşletim sistemi: Android 6.0.1 Marshmallow
Kamera: 16 MP çözünürlüğünde arka ve 16 MP çözünürlüğünde ön kamera
Öne çıkan özellikler: Samsung Pay, Samsung KNOX, S-Voice, Çift SIM kart desteği, IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikası
Bağlantı seçenekleri: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, ANT+, USB Type-C, NFC (UICC, eSE) ve LTE Cat.6 modem
RAM: 3 GB RAM
Dahili depolama: 32 GB dahili depolama ve 256GB’a kadar microSD kart desteği
Ölçüler: 146.1 x 71.4 x 7.9 mm
Batarya: hızlı şarj destekli 3,000 mAh büyüklüğünde batarya
Fiyatı: Galaxy A5 (2017) fiyatı 430 euro bandında yer alacak.
Arkadaşlar sizce a5 2016 yı alsam mı yoksa bekleyip 2017 serisini mi alsam fiyat farkı çok olur mu
Yeni modelin çıkmasını bekle bence. Ee azından 2016’nın fiyatı düşer. yeni fiyatlara göre tekrar bakarsın