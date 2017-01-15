Samsung Galaxy A3, A5 ve A7 (2017) TÃ¼rkiye FiyatlarÄ±!

Samsung'un yeni Galaxy A3, A5 ve A7 (2017) TÃ¼rkiye fiyatlarÄ± belli oldu. Ä°ÅŸte yeni Samsung Galaxy A3, A5 ve A7 (2017) modellerinin fiyatlarÄ±!

Samsungâ€™un 2017 A serisi akÄ±llÄ± telefon modelleriÂ olan yeni Galaxy A3, A5 ve A7 (2017) TÃ¼rkiye fiyatlarÄ± belli oldu. Ã–n sipariÅŸlerinin baÅŸlamasÄ±ya birlikte, global fiyatlarÄ±yla beraber Ã¼lkemizdeki fiyatlarÄ± da netleÅŸmiÅŸ oldu.

Yeni Samsung Galaxy A3, A5 ve A7 (2017) TÃ¼rkiye fiyatÄ±lar!

Geen bilgilere gÃ¶re Ã¼lkemizde satÄ±ÅŸa sunulacak olan yeni A3 2017, A5 2017Â ve A7 2017 modellerinin fiyatlarÄ± ÅŸu ÅŸekilde listeleniyor:

Samsung Galaxy A3 (2017) TÃ¼rkiye fiyatÄ±: 1599TL

Samsung Galaxy A5 (2017) TÃ¼rkiye fiyatÄ±: 1999TL

Samsung Galaxy A7 (2017) TÃ¼rkiye fiyatÄ±: 2299TL

Son olarak belirtmek gerekirse yeni Galaxy A serisi modelleri, tasarÄ±msal anlamda birbiri ile bÃ¼yÃ¼k benzerlik gÃ¶sterirken, teknik Ã¶zellik anlamÄ±nda birbirinden ciddi farklarla ayrÄ±lÄ±yordu. DetaylarÄ± ile yeni A serisinin modelleri gÃ¶re Ã¶zellikleri:

âž¤Â Galaxy A3 (2017) Ã¶zellikleri

âž¤ Galaxy A5 (2017) Ã¶zellikleri

âž¤ Galaxy A7 (2017) Ã¶zellikleri