Samsung Galaxy A3, A5 ve A7 (2017) Fiyatları ve Görselleri!

Uzun bir süredir sızıntılara konu olan ve geçtiğimiz gün resmi olarak tanıtılan Samsung’un Galaxy A ailesinin yeni 2017 üyeleri Samsung Galaxy A3, A5 ve A7 (2017) fiyatları netleşti ve yeni görselleri yayınlandı.
Samsung Galaxy A3, A5 ve A7 (2017) fiyat bilgileri!
Yayınlanan bilgiler doğrultusunda Samsung Galaxy A3 (2017), Galaxy A5 (2017) ve Galaxy A7 (2017) fiyatları şu şekilde:
Samsung Galaxy A3 (2017) fiyatı: 330 euro
Samsung Galaxy A5 (2017) fiyatı: 430 euro
Samsung Galaxy A7 (2017) fiyatı: 500 euro
Fiyat bilgilerinin netleşmesi ile birlikte, Galaxy A 2017 modelleri ile ilgili yeni görseller de paylaşıldı. Son olarak hatırlatmak gerekirse, yeni Galaxy A 2017 modelleri tasarım anlamında büyük farklılık taşımıyorken, teknik özellikler noktasında birbirlerinden ayrılıyordu.
➤ Samsung Galaxy A3 (2017) özellikleri
➤ Samsung Galaxy A5 (2017) özellikleri
➤ Samsung Galaxy A7 (2017) özellikleri
Orta bir segment tekefonu oldugu icin fiyat cok yuksek piyasada bu bu fiyatlara cok daha sik ve ozelikleri yuksek olan telefonlar var. Bu parayi etmez
Bu fiyat cokk bu oarayi haketmiyorr