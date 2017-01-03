Samsung Galaxy A3, A5 ve A7 (2017) Fiyatları ve Görselleri!

Samsung Galaxy A3, A5 ve A7 (2017) fiyat bilgisi ve yeni görselleri yayınlandı. İşte Samsung Galaxy A3, A5 ve A7 (2017) fiyatları!

Yazar:
Eren Ertem
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Samsung Galaxy A3, A5 ve A7 (2017)

Uzun bir süredir sızıntılara konu olan ve geçtiğimiz gün resmi olarak tanıtılan Samsung’un Galaxy A ailesinin yeni 2017 üyeleri Samsung Galaxy A3, A5 ve A7 (2017) fiyatları netleşti ve yeni görselleri yayınlandı.

Samsung Galaxy A3, A5 ve A7 (2017) fiyat bilgileri!

Yayınlanan bilgiler doğrultusunda Samsung Galaxy A3 (2017), Galaxy A5 (2017) ve Galaxy A7 (2017) fiyatları şu şekilde:

Samsung Galaxy A3 (2017) fiyatı: 330 euro

Samsung Galaxy A5 (2017) fiyatı: 430 euro

Samsung Galaxy A7 (2017) fiyatı: 500 euro

Fiyat bilgilerinin netleşmesi ile birlikte, Galaxy A 2017 modelleri ile ilgili yeni görseller de paylaşıldı. Son olarak hatırlatmak gerekirse, yeni Galaxy A 2017 modelleri tasarım anlamında büyük farklılık taşımıyorken, teknik özellikler noktasında birbirlerinden ayrılıyordu.

 Samsung Galaxy A3 (2017) özellikleri
 Samsung Galaxy A5 (2017) özellikleri
 Samsung Galaxy A7 (2017) özellikleri

Samsung Galaxy A3, A5 ve A7 (2017) Samsung Galaxy A3, A5 ve A7 (2017) Samsung Galaxy A3, A5 ve A7 (2017)

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Eren Ertem
Eren Ertem
https://www.habertekno.com/yazarlar/eren-ertem
1997 yılında, Commodore 64 klavyesi ile tanıştığı teknoloji dünyasında yoluna, TED kolejinden sonra Yeditepe Üniversitesi'nde İngilizce eğitimli Elektrik-Elektronik Mühendisi olarak devam ediyor. Birçok farklı basılı ve elektronik medya sektöründe çalışmış, C programlama dili, Java programlama dili ve elektronik yayıncılık editörlüğü ile ilgili eğitim setleri hazırlamıştır. Popüler Bilim üzerine araştırmalarına ve yazılarına editör olarak devam ederken, öte yandan da 1947 Roswell konusu ile ilgili araştırma kitabını ve Alacaklı romanını yazıyor.

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2 Yorum

  1. Orta bir segment tekefonu oldugu icin fiyat cok yuksek piyasada bu bu fiyatlara cok daha sik ve ozelikleri yuksek olan telefonlar var. Bu parayi etmez