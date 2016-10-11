Samsung Exynos 7270

Birçok farklı donanım ürününü geliştirip üretmesiyle de bilinen Samsung, şimdi de giyilebilir cihaz kategorisi için özelleştirilmiş yeni mobil yonga seti olan Exynos 7270 modelini duyurdu.

Ayrıca Bakınız: Samsung, Galaxy Note 7 Satışlarını Resmen Durdurdu!

Yeni Exynos 7270 yonga seti!

Açıklanan bilgilere göre Samsung Exynos 7270 yonga seti, 14nm üretim teknolojisi ile meydana gelen bir mobil işlemci konumunda.

Samsung Exynos 7270

Exynos 7270 özellikleri!

Belirtildiği gibi daha çok giyilebilir teknoloji alanı için hazırlanan yeni Exynos 7270 yonga seti, ARM Cortex-A53 çekirdek yapısına sahip.

Açıklanan bilgilere göre 14nm üretim teknolojisi ile üretilen yeni Exynos 7270 yonga seti, 28nm üretim teknoloji ile meydana gelen çiplere nazaran yaklaşık %20 daha iyi enerji tüketimi sağlıyor.

Exynos 7270 kablosuz iletişim açısından yeterli desteğe sahip!

Bunların dışında yeni Samsung Exynos 7270 yonga seti, LTE Cat 4 ile 4G uyumluluğuna da sahip. Öte yandan Exynos 7270, kablosuz iletişim tarafında Wi-Fi, Bluetooth ve FM radyo desteğine de sahip.

Giyilebilir teknolojiler için üretilmesinin gerekçesi olarak da Samsung Exynos 7270 yonga seti, dahilinde DRAM ve NAND flaş kısımlarını da barındıracak.

Paylaş
Eren Ertem
Eren Ertem
https://www.habertekno.com/yazarlar/eren-ertem
1997 yılında, Commodore 64 klavyesi ile tanıştığı teknoloji dünyasında yoluna, TED kolejinden sonra Yeditepe Üniversitesi'nde İngilizce eğitimli Elektrik-Elektronik Mühendisi olarak devam ediyor. Birçok farklı basılı ve elektronik medya sektöründe çalışmış, C programlama dili, Java programlama dili ve elektronik yayıncılık editörlüğü ile ilgili eğitim setleri hazırlamıştır. Popüler Bilim üzerine araştırmalarına ve yazılarına editör olarak devam ederken, öte yandan da 1947 Roswell konusu ile ilgili araştırma kitabını ve Alacaklı romanını yazıyor.

Benzer haberlerYazarın diğer içerikleri

1 yorum