Birçok farklı donanım ürününü geliştirip üretmesiyle de bilinen Samsung, şimdi de giyilebilir cihaz kategorisi için özelleştirilmiş yeni mobil yonga seti olan Exynos 7270 modelini duyurdu.

Yeni Exynos 7270 yonga seti!

Açıklanan bilgilere göre Samsung Exynos 7270 yonga seti, 14nm üretim teknolojisi ile meydana gelen bir mobil işlemci konumunda.

Exynos 7270 özellikleri!

Belirtildiği gibi daha çok giyilebilir teknoloji alanı için hazırlanan yeni Exynos 7270 yonga seti, ARM Cortex-A53 çekirdek yapısına sahip.

Açıklanan bilgilere göre 14nm üretim teknolojisi ile üretilen yeni Exynos 7270 yonga seti, 28nm üretim teknoloji ile meydana gelen çiplere nazaran yaklaşık %20 daha iyi enerji tüketimi sağlıyor.

Exynos 7270 kablosuz iletişim açısından yeterli desteğe sahip!

Bunların dışında yeni Samsung Exynos 7270 yonga seti, LTE Cat 4 ile 4G uyumluluğuna da sahip. Öte yandan Exynos 7270, kablosuz iletişim tarafında Wi-Fi, Bluetooth ve FM radyo desteğine de sahip.

Giyilebilir teknolojiler için üretilmesinin gerekçesi olarak da Samsung Exynos 7270 yonga seti, dahilinde DRAM ve NAND flaş kısımlarını da barındıracak.