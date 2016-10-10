2017 Galaxy J3

Samsung, Galaxy Note 7 patlama sorunu ile uğraşadursun, diğer akıllı telefon modellerinin hazırlıklarından da geri durmuyor. Son olarak gelen bilgilere göre Samsung, giriş seviye akıllı telefon modeli 2017 Galaxy J3 testlerine başladı.

Ayrıca Bakınız: Yenilenmiş Galaxy Note 7 Burger King’de Alev Aldı!

2017 Galaxy J3 testlerine başlandı!

TENAA üzerinde listelenen yeni 2017 Galaxy J3 özelliklerine değinmek gerekirse, anlaşılan o ki iki farklı ekran çözünürlüğüne sahip model gelecek.

2017 Galaxy J3

2017 Galaxy J3 hem 720p HD hem de 1080p FullHD ekran çözünürlüklü iki farklı varyasyon olarak piyasada yer almaya hazırlanıyor. Bunlara ek olarak 2017 Galaxy J3 teknik özellikleri; 2.1GHz saat frekansına sahip 4 çekirdekli yonga, 2GB RAM, 8GB dahili depolama alanı ve 8MP çözünürlüğünde arka kamera ve 5MP çözünürlüğünde ön kamera olarak sıralanıyor.

Samsung SM-J327P

Yazılım tarafında ise yeni 2017 Galaxy J3 modeli, Android 5.1.1 Lollipop işletim sistemi ile kutudan çıkacak. Bu noktada Android 6.0 Marshmallow ile gelmesi pek olağan görünmüyor.

Tüm bu detaylardan anlaşılacağı üzere yeni 2017 Galaxy J3 modeli, Samsung akıllı telefonlar arasında giriş seviyesinde yer alan modellerden olacak. Nitekim, fiyatlandırması da bu doğrultuda belirlenecek.

Ayrıca Bakınız: Galaxy Note 7 Satışları Tekrar Durduruldu!

2017 Galaxy J3 fiyatı olarak da 100 dolar bandında bir etiket bekleniyor. Samsung tarafından testlerine başlanmış olan Samsung SM-J327P kod isimli yeni 2017 Galaxy J3 çıkış tarihi ile ilgili, henüz bir bilgi yer almıyor.

Paylaş
Eren Ertem
Eren Ertem
https://www.habertekno.com/yazarlar/eren-ertem
1997 yılında, Commodore 64 klavyesi ile tanıştığı teknoloji dünyasında yoluna, TED kolejinden sonra Yeditepe Üniversitesi'nde İngilizce eğitimli Elektrik-Elektronik Mühendisi olarak devam ediyor. Birçok farklı basılı ve elektronik medya sektöründe çalışmış, C programlama dili, Java programlama dili ve elektronik yayıncılık editörlüğü ile ilgili eğitim setleri hazırlamıştır. Popüler Bilim üzerine araştırmalarına ve yazılarına editör olarak devam ederken, öte yandan da 1947 Roswell konusu ile ilgili araştırma kitabını ve Alacaklı romanını yazıyor.

Benzer haberlerYazarın diğer içerikleri

2 Yorum