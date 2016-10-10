Samsung, Galaxy Note 7 patlama sorunu ile uğraşadursun, diğer akıllı telefon modellerinin hazırlıklarından da geri durmuyor. Son olarak gelen bilgilere göre Samsung, giriş seviye akıllı telefon modeli 2017 Galaxy J3 testlerine başladı.

2017 Galaxy J3 testlerine başlandı!

TENAA üzerinde listelenen yeni 2017 Galaxy J3 özelliklerine değinmek gerekirse, anlaşılan o ki iki farklı ekran çözünürlüğüne sahip model gelecek.

2017 Galaxy J3 hem 720p HD hem de 1080p FullHD ekran çözünürlüklü iki farklı varyasyon olarak piyasada yer almaya hazırlanıyor. Bunlara ek olarak 2017 Galaxy J3 teknik özellikleri; 2.1GHz saat frekansına sahip 4 çekirdekli yonga, 2GB RAM, 8GB dahili depolama alanı ve 8MP çözünürlüğünde arka kamera ve 5MP çözünürlüğünde ön kamera olarak sıralanıyor.

Yazılım tarafında ise yeni 2017 Galaxy J3 modeli, Android 5.1.1 Lollipop işletim sistemi ile kutudan çıkacak. Bu noktada Android 6.0 Marshmallow ile gelmesi pek olağan görünmüyor.

Tüm bu detaylardan anlaşılacağı üzere yeni 2017 Galaxy J3 modeli, Samsung akıllı telefonlar arasında giriş seviyesinde yer alan modellerden olacak. Nitekim, fiyatlandırması da bu doğrultuda belirlenecek.

2017 Galaxy J3 fiyatı olarak da 100 dolar bandında bir etiket bekleniyor. Samsung tarafından testlerine başlanmış olan Samsung SM-J327P kod isimli yeni 2017 Galaxy J3 çıkış tarihi ile ilgili, henüz bir bilgi yer almıyor.