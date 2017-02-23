Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkeleri ile ilgili olan yerli ve yabancı basındaki haberlerin kontrol edildiği ve okuyuculara duyurulduğu web sitesini kullanıma sundu. Rusya’nın bu sahte haberlere karşı aldığı önlem kapsamında, birçok uluslararası yayın yapan isim de yer alıyor.

Rusya, sahte haberleri gösteren web sitesi hazırladı!

Yapılan açıklamaya göre Birleşik Devletler ve Avrupa’daki Rusya ile ilgili olan yalan haberler, söz konusu bakanlığa bağlı web sayfası üzerinden gösterilecek.

Bu bağlamda; Bloomberg, NBC ve The York Times gibi yayıncılar da kontrolden geçirilmeye başlandı. İsmi geçen bu yayınların belirli haberleri de Rusya’nın hazırladığı bu web sitesi kapsamında sahte haber olarak etiketlendi ve kamuoyu ile paylaşıldı.

Öyle görünüyor ki bilhassa da Donald Trump’ın başlanlık seçimi döneminden sonra sık sık gündeme gelen “yalan haber” konusu, bundan böyle ülkeler nezdinde de resmi kontrollere maruz kalmaya başlayan uygulamalardan olacak.

➤ Rusya’nın bu uygulaması ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz?