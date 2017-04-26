Prison Break 5. Sezon Sitelerden Kaldırılıyor!

Prison Break 5. sezon bölümler, ülkemizdeki popüler yabancı dizi sitelerinden kaldırılmaya başladı. Öyle görünüyor ki Game of Thrones’un dizi sitelerinden kaldırılmasından sonra, benzer bir hamle de tüm bölümleri olmasa da yıllar sonra tekrar TV ekranlarına dönen Prison Break 5. sezon için geçerli olmaya başlayacak!

Prison Break 5. sezon yabancı dizi sitelerinden kaldırılmaya başlandı!

Prison Break beşinci sezon ik bölümü itibariyle tüm dünyada olduğu kadar ülkemizdeki yabancı dizi severler tarafından da ilgi ile karşılanmıştı. Uzun bir aradan sonra yeniden ekranlara dönen Prison Break – Büyük Kaçış TV dizisi, birçok kişi tarafından yabancı dizi siteleri aracılığı ile takip edilmeye başlanmıştı. Ancak yeni gelen bilgilere göre Prison Break 5. sezon, birçok popüler dizi sitesinden kaldırılmaya başlandı.

Kuvvetle muhtemel gelen telif hakları şikayetleri neticesinde site yöneticileri tarafından kaldırılmak zorunda kalan Büyük Kaçış 5. sezon bölümleri, şu an için tüm sitelerden kaldırılmış değil. Lakin şikayet doğrultusunda bir önlem alındıysa, diğer sitelerinden kademeli olarak beşinci sezonu kaldırmaya başlayacağını söylemek mümkün.

Benzer bir durumda, geçtiğimiz yıl Game of Thrones – Taht Oyunları dizisi için de geçerli olmuş ve popüler dizi siteleri tüm bölümleri kaldırmak durumunda kalmıştı. Prison Break – Büyük Kaçış dizisi konusunda da öyle anlaşılıyor ki sadece beşinci sezon için bir şikayet söz konusu olmuş. Zira popüler sitelerden bazıları sadece yeni sezon bölümlerini kaldırmış durumdalar.

Her ne kadar çeşitli siteler de halen daha yeni sezon bölümlerinin yer aldığı belli olsa da bu sitelerin şikayet alması ve bu şikayetleri göz ardı etmesi, söz konusu olan internet sitelerinin kapatılması ile sonuçlanacaktır.

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