Pretty Little Liars A Kim? – PLL A Teorileri 3

Sevilen dizi Pretty Little Liars‘taki, kimliği gizemini koruyan A karakteri ile ilgili teorilere yer verdiğimiz yazı dizisinin 3. bölümü ile devam ediyoruz. Eğer henüz okumadıysanız bu yazıdan önce 1. ve 2. bölüme bir göz atabilirsiniz.

Ayrıca Bakınız: Pretty Little Liars A Kim? – PLL A Teorileri 1

Ayrıca Bakınız: Pretty Little Liars A Kim? – PLL A Teorileri 2

PLL A Teorileri 3: Aria A Teorisi!

İlk sezondan itibaren, dizinin son jeneriği olan yeni haline geçilene kadar kullanılan eski jenerikte Aria’nın sus işareti yaptığını görüyoruz. Ortadan kaybolan ve geri döndüğünde bile birçok sırra sahip olan kişi Alison, başlarına gelen A olaylarını yaşayan ve bununla ilgili sırları saklayanlar da kızların tamamı: Aria, Spencer, Hanna ve Emily. Peki bu durumda yalnızca Aria’nın sus işaretini yapmasının nedeni ne olabilir? Belki de herkesin bildiğinden fazlasını saklıyordu. Fakat bu noktada jeneriğin sonradan değişmiş olması da acaba A Aria olarak düşünülürken sonradan vaz mı geçildi sorusunu da akıllara getiriyor. Zira senaristler birçok farklı kişinin A olma ihtimalini ortaya doğuracak ipuçlarını dizide işlemişler gibi görünüyor.

Dizinin ilk bölümünde olaylar Aria’nın Rosewood’a dönmesi ile başlıyor. Alison ortadan kaybolduktan sonra nedense bir anda Aria ve ailesi İzlanda’ya gidiyorlar ve 1 sene boyunca ortada görünmüyorlar. 1 sene sonrasında ise Aria Rosewood’a dönüyor ve ne hikmetse A’in kızlarla uğraşması da tam o zaman başlıyor. Oldukça şüpheli görünüyor değil mi?..

Kızlar A mesajlarını almaya başlayana kadar da dizi sanki Aria baş karaktermiş gibi ilerliyor. Asıl olaylar onun etrafında dönerken diğer kızlar sanki yan karakterlermiş gibi gösteriliyor. Fakat A kendini gösterip kızlara mesajları atmaya başladıktan sonra kızların tamamı ana karakterler olarak işlenmeye başlıyor. Bu da sanki Aria’nın A oyununu başlatmasıyla ortaya çıkabilecek bir durum gibi görünüyor.

Bu konuda ortaya atılan teorilerden biri aslında Aria’nın Rosewood’da olmadığı bu 1 seneyi İzlanda yerine gerçekte Radley’de geçirdiği yönünde. Eğer Aria A ise zaten akıl sağlığının çok normal olmayabileceğini herkes tahmin edebiliyordur. Belki de Alison’ın başına gelenlerde de parmağı olan Aria en sonunda Radley Akıl Hastanesi’ne kapatılmış olabilir. Bu konuyla ilgili teorilerden birisi de Aria’nın çoklu kişilik bozukluğu hastalığının olabileceği yönünde. Aria’nın A olan kişiliği ve normal kişiliği şeklinde 2 farklı kişiliğinin bulunması bazı tutarsız davranışlarının sebebi olabilir.

Bildiğimiz bir diğer bilgi ise Aria’nın amcası Scott Montgomery’nin akıl hastalığının bulunduğu. Aria’nın babası Byron bir bölümde erkek kardeşinin akıl hastalığı olduğundan bahsetmişti. Önceki teorilerde de bahsettiğimiz üzre Mary Drake Radley’de kaldığı yıllarda Charles’ın doğumunu gerçekleştiriyor ve Charles’ın babası ile Radley’de tanışmış olma ihtimali de bulunuyor. Belki de o zamanlar Scott Montgomery de bir Radley hastasıydı ve Mary Drake ile bir birliktelik yaşadı. Bu durumda Charles ile Aria kuzen olabilirler. İkisi de normal olmayan aile üyelerinin genlerini taşıyan kuzenler olarak küçüklüklerinde tanışmış olabilirler. Bu da Aria’nın Radley ile bağlantısını gösteren başka bir teori olarak nitelendirilebilir.

Aria’nın Radley ile bağlantısı üzerinde bu kadar durmamızın sebebi ise A’in Radley ile bağlantısının olduğunu kesin olarak bilmemiz. Belli ki dizideki her olay dönüp dolaşıp Radley’ye çıkıyor. Ayrıca bir ara Aria Radley’de gönüllü olarak çalışmaya başladığında hastane personeli olan Eddie Lamb tarafından neredeyse tanınmıştı. Eddie Lamb, Aria’ya onu sanki daha önce bir yerlerden tanıyor gibi olduğunu söylemiş, fakat Aria bunun mümkün olmayacağında ısrar etmişti.

İkinci sezonun bir bölümünde Mona okul koridorunda Aria’ya seslenirken ona “Big A” olarak hitap ediyor. Marlene King ise kendisine Twitter üzerinden A ile ilgili ipucu soran bir hayranına cevap olarak “big A” yazıyor. Belki de bu, Marlene King’in A’in Aria olduğuna dair verdiği bir ipucudur.

İkinci sezonun final bölümü olan Unmasked bölümünde kızlar Black Swan’in peşine düşmüşler ve onun Melissa olduğunu ortaya çıkarmışlardı. Melissa’dan öğrendikleri ise A’in kendisinin bu şekilde giyinmesini istediği olmuştu. Peki bu durum alsında A tarafından dikkatleri gerçek Black Swan üzerinden uzak tutmak için yapılmış olabilir mi.

Resimde görüldüğü gibi, bölümde Aria’nın giydiği elbise bir Black Swan posterinden esinlenilerek yapılmış gibi. Ayrıca bu elbise için bir dizi izleyicisinin yaptığı yorum üzerine Marlene King elbisenin bu bölüm için mükemmel olduğunu söylüyor. Belki de gerçek Black Swan ve A aslında Aria olduğu için elbise bölüm için mükemmel elbisedir.

Kızlar her zaman içlerindeki en iyi yalancının Aria olduğunda hemfikir oldular. Aria aslında onların bile sandığından daha iyi bir yalancı olabilir. Ayrıca özellikle ilk sezonlarda kızların hepsinin başına sürekli bir iş gelirken ve A ile ilgili kafa yorarlarken Aria pek bir olay yaşamadan daha çok Ezra ile olan birlikteliğine odaklanmış haldeydi. Yalnızca ilk bölümlerde babasının gizli ilişkisi ortaya çıkmıştı. Bu da aslında Aria’nın zaten ifşa etmek istediği bir bilgi olabilir çünkü biliyoruz ki bu durumdan dolayı zaten babasına çok kızgındı.

Bu olay dışında Cadılar Bayramı treninde kutuda kapalı kalana kadar Aria’nın başına bir iş gelmemişti. Trendeki olay ise doğrudan A ile bağlantılı olmayabilir. Hatırlarsınız ki ilk sezonlarda kızların gizlice videolarını çeken N.A.T. kulübü üyeleri de kızlar ile uğraşıyordu. Aria’nın başına gelenler onlardan kaynaklı olabilir. Yada gerçek A’in kim olduğunu bilmeyen fakat ona yardım eden kişilerden birileri bunu yapmış da olabilir. A’in kim olduğunu bilmedikleri için Aria da onlar için uğraşılması gereken kızlardan biri anlamına geliyor.

Yine aynı trende Aria’nın cama yazdığı ismine bir bakalım.

İsminde kullandığı A harfi tıpkı A’in yazdığı A gibi. Yazılarının bu kadar benziyor oluşu aslında Aria A olduğu için olabilir mi?

Aria’nın A olmasındaki neden ise tamamen çoklu kişilik bozukluğundan kaynaklı yada Charles ve Mary Drake ile tanışıklığından kaynaklı olabilir. Gerçek A kimse Mary Drake bu kişi ile bağlantılı gibi görünüyor. Eğer Aria ile aralarında bazı teorilerde yer aldığı gibi akrabalık bağı yoksa bile hala Radley’de tanışmış olabilirler. Bu da A ile ilgili bütün olayları ve kişileri birbirine bağlıyor denebilir.

Ayrıca bakınız:

➤ Pretty Little Liars A Teorileri – Cevaplanmamış Sorular

>> Peki siz A’in kim olduğu ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce Aria gerçekten A olabilir mi?