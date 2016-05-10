Sevilen dizi Pretty Little Liars‘taki, kimliği gizemini koruyan A karakteri ile ilgili teorilere yer verdiğimiz yazı dizisinin 2. bölümü ile devam ediyoruz. Eğer henüz okumadıysanız bu yazıdan önce 1. bölüme bir göz atabilirsiniz.

A’in kim olduğu ile ilgili sıradaki teoriye geçmeden önce bilinen bir gerçeğin üzerinden geçmekte fayda var. Bilindiği üzre işin başında olan gerçek A’in kimliği hala gizemini korusa da, A ile çalıştığını bildiğimiz yada bir nevi geçici A görevini üstlendiğini bildiğimiz kişiler de bulunuyor. İlk olarak A oyununu oynadığı ortaya çıkan Mona dışında, Toby gibi A’in kim olduğunu öğrenmek için onunla çalıştığını söyleyen karakterler de var. Ayrıca 6. sezon finalinde görüldüğü gibi Mary Drake de A oyunlarına oldukça aşina gibi.

Bu kısa hatırlatmalardan sonra, Pretty Little Liars A kim? A teorisi 2’ye geçebiliriz.

2. Teori : Wren A Teorisi!

Wren Kingston dizinin ilk bölümünden itibaren başlangıçta Spencer’ın ablası Melissa’nın sevgilisi olarak ortaya çıkıyor. Bilindiği üzre kendisi İngiliz bir doktor.

Dizi boyunca kızların başlarına gelen olayların bir çoğu hastanede geçiyor veya sonu hastanede bitiyor. A’in hastanelere ve sağlık kayıtlarına kolayca ulaşıp kızlarla uğraşabildiğini biliyoruz. Bu durumda A’in bir doktor olması birçok soru işaretini ortadan kaldırırdı. Tıpkı Wren gibi…

Kızların hastane ile alakalı bir olaya dahil oldukları birçok durumda Wren de orada ortaya çıkıyor. Örneğin Emily’nin kan testinde steroid bulunduğunda sonuçları alan kişi Wren idi. Aynı bölümde Emily, A’den bunu ailesine anlatmakla tehdit ettiği bir mesaj alıyor. Ayrıca bir bölümde A kızların kanlarını da çalıyor.

Wren ayrıca bir doktor olarak Radley hastanesinde gönüllü olarak çalıştığını söylüyor, hatta Mona, Radley’de kaldığı sıralarda Wren onunla görüşme bile yapıyor. A’in Radley ile bir alakasının olduğu şimdiye kadarki olaylara bakarsak neredeyse şüphe götüremez. A’in Radley’ye istediği zaman girip çıkabildiğini, gerektiğinde kayıtlarla da oynayabildiğini biliyoruz. Bunu en kolay yapabilecek kişilerden birisi de bir doktor olarak Wren.

Mona ile Radley’de olan görüşmelerinde ise Mona, Wren’e imalı sözlerde bulunuyor ve onun sadakatini sorguladığını söylüyor. Bu da acaba Mona A oyununu oynarken Wren ile irtibat halinde miydi ve A hakkında aslında daha mı fazla bilgiye sahip, sorularını akıllara getiriyor.

A, kızlara “Mona bebeklerle oynuyor, ben vücut parçalarıyla oynuyorum” şeklinde bir mesaj göndermişti. Bu mesaj da kimi hayranlar tarafından A’in doktor olduğuyla ilgili bir ipucu olarak nitelendiriliyor.

Bir sahnede ise A’in elinde Wren Kington’a ait kartlar bulunuyor. Evet A’in elinin her yere uzandığı kesin ve bunları da çalmış olabilir. Ama belki de buna hiç gerek kalmamıştır. Eğer A, Wren ise sadece kendisine ait olan kartları elinde tutuyor olurdu.

A’in yazdığı bir tehdit mesajının ise İngiliz birisi tarafından yazılmış olma ihtimali yine akıllara Wren’i getiriyor. Bu mesajdaki Nosey(meraklı) kelimesi aslında İngiliz İngilizcesine göre bu şekilde yazılıyor, fakat Amerikan İngilizcesinde Nosy şeklinde yazılıyor. A, İngiliz olmasaydı büyük ihtimalle kelimeyi Nosy şeklinde kullanırdı. Yani Nosey kelimesi İngiliz Doktor Wren tarafından yazılmış olabilir.

Bir bölümde kızlar A’den aldıkları tehdit mesajlarından sakınabilmek için bilinmeyen numaraları engelliyorlar. Sonrasında ise Wren Spencer’a ulaşmaya çalıştığını fakat Spencer onun numarasını engellediği için ulaşamadığını söylüyor. Engellenenin A olduğunu göz önünde bulundurarak, birçok kişi aslında bunun Wren’in A olduğunu itiraf etmesi gibi bir şey olduğunu söylüyor.

Peki, Wren’in PLL A karakteri olmasında ve kızlara bunca şeyi yaşatmasındaki neden ne olabilir?

Bir önceki yazıda Cece’nin aslında Charles olmayabileceğinden bahsetmiştik. Peki, Charles aslında Wren olsaydı?..

Wren’in ailesine dair neredeyse hiç bir bilgi ortaya çıkmıyor. Yalnızca bir bölümde Wren Hanna’ya babasının akıl sağlığının yerinde olmadığını ve akıl hastanesinde yattığını anlatıyor. Dizideki birçok önemli olayı bağlayan nokta ise bilindiği gibi Radley Akıl Hastanesi.

Mary Drake Radley’de tanıştığı birisiyle yaşadığı ilişki sonucunda Charles’a hamile kalmış olabilir. Ve bu kişi Wren’in psikolojik problemleri olduğunu söylediği babası olabilir.

Charles’ın bir ara Dilaurentis’lerle birlikte yaşadığı ve sonrasında Radley’ye gönderildiğini biliyoruz. Yıllar sonra A oyunları başlayana kadar ise başından geçenleri bilmiyoruz. Bu süre içerisinde Dilaurentis’ler tarafından uzaklaştırılmak amacı ile İngiltere’ye gönderilmiş olabilir ya da İngiliz bir aile tarafından evlatlık edinilmiş olabilir. İngiliz aksanını ve Wren Kingston ismini bu şekilde alarak Charles kimliğini gizlemeyi başarabilir.

Wren eğer Mary Drake’in oğlu Charles ise, aynı zamanda Mary’nin diğer çocuğu Cece ile kardeş olabilir. Bu da Cece’nin Wren’i korumak için Charles’ın kendisi olduğu yönündeki iddiasını ortaya atması için uygun bir neden gibi görünüyor. Bir bölümde ise Wren, Cece’ye Radley’ye giriş kartı verilmesini sağlıyor. Bir bağlantıları olmasa, böyle bir şeyi yapması pek mantıklı olmazdı.

Radley Akıl Hastanesine kapatılan Mary, ikiz kardeşi Jessica’nın dışarıda ailesiyle mutlu hayatını sürdürmesine katlanamadığı için çocuklarına küçüklüklerinden itibaren intikam duygusunu aşıladıysa ortaya Wren’in A karakteri olması için bir sebep çıkmış oluyor. Zira herşeyin başı aslında A’in Alison’a olan takıntısı; kızlarla uğraşması da bu noktadan başlıyor. Yani iş dönüp dolaşıp Dilaurentis ailesinin akrabalık ilişkilerine geliyor.

Ayrıca dizinin yapımcıları tarafından Wren’in A olmasının planlandığı, fakat sonradan bununla ilgili ortada dolanan söylentilerden dolayı son anda değiştirilerek, Cece’nin A olarak ifşa edildiği de konuşuluyor. Yani dizinin sonunda A karakteri, Wren çıkmasa bile, o olmasının en azından bir zamanlar planlandığı yüksek ihtimaller dahilinde.

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