Pretty Little Liars A Kim? – PLL A Teorileri 1

Pretty Little Liars, televizyon dizileri içerisinde en çok izlenenlerden biri. Özellikle de bitmek bilmeyen karmaşık olaylar, izleyicileri devamlı merak içerisinde bırakıyor ve ekrana kilitliyor. En çok merak edilenler arasında ise, gizemini koruyan Pretty Little Liars A kim? sorusu yer alıyor.

Pretty Little Liars “A” kim?

Pretty Little Liars A kim? sorusu için ise, birçok farklı teori ortaya atılmış durumda. İşte bu bağlamda, Pretty Little Liars A kim? teorilerinin ilk bölümü!

Dizinin en önemli karakteri de aslında kim olduğu bir türlü anlaşılamayan A karakteri. A’ in kim olduğu ile ilgili tahminler ve spekülasyonlar bitmek bilmiyor. Bu tahminlere bir göz atmak istiyorsanız yazının devamını okuyabilirsiniz. Yalnız diziyi yayınlanan son bölümüne kadar izlemeyenler için küçük bir uyarı: Bu tahminler şimdiye kadar dizide geçen bir çok olayı kapsadığı için yazının devamı spoiler içermektedir.

1. Teori : Gerçek A Cece değil!

Pretty Little Liars 6. sezon 10. bölümde Cece Drake aslında A olduğunu itiraf ediyor. Alison ve Jason’ın kardeşi olan Charles’ın kendisi olduğunu, Alison’a küçüklüklerinde istemeden zarar verdiği için özellikle babalarının isteğiyle Radley akıl hastanesine kapatıldığını ve sonradan ameliyat ile cinsiyetini değiştirip Charlotte ismini aldığını açıklıyor. Cece, A oyununu, oyunun ilk sahibi olan Mona’dan çaldığını ve sonradan adeta bağımlısı olup küçük yalancı kızlarımızla uğraşmayı bir türlü bırakamadığını söylüyor.

Birçok hayranı tatmin etmeyen bu açıklama için çoğu kişinin yorumu Cece’nin yalan söylediği yönünde. Bunun en büyük kanıtı da aslında dizinin 6. sezonunun final bölümünde açıklananlar. Bu bölümde Alison’ın annesi Jessica Dilaurentis’in ikiz kardeşi olan Mary Drake ortaya çıkıyor ve onun Cece’nin annesi olduğu anlaşılıyor. Akıl sağlığı yerinde olmayan Mary Drake, Radley Akıl hastanesinde olduğu için oğlu Charles, Jessica tarafından yetiştirilmek üzere Mary’nin elinden alınıyor, ta ki o da annesi gibi Radley Hastanesine kapatılana kadar. Yalnız bu noktada şunu söylemekte fayda var. Charles’ın Mary’nin oğlu olduğu açıklanmış olsa bile Cece’nin aslında Charles olduğu hala şüpheli denebilir, zira söylediği tek yalan gerçek annesi hakkında olmayabilir.

Bir diğer açık nokta ise Cece’nin Toby’nin annesi Marion Cavanough’nun ölümü ile ilgili anlattıkları. Cece’nin anlattıklarına göre Cece, Radley’de kaldığı zamanlarda henüz cinsiyet değiştirme ameliyatını da olmamışken içinden gelenleri gizlice yaşayabilmek adına elbise giyerek bir süre Radley’nin çatısında Bethany Young ile vakit geçiriyor. Bu sırada Marion çatı katında ikisini görüyor ve Bethany, Charles’ın elbise ile görüldüğünü kimseye söylemeyeceğinden emin olmak için Marion’ı çatıdan aşağıya iterek ölümüne sebep oluyor.

Bu fotoğraf Cece’nin anlattığı olayın gösterildiği flashbacklerden. Görüldüğü gibi burada Charles(Cece) henüz küçük bir yaşta(Yaklaşık 10-12 civarı). Alison’ın ise ondan daha da küçük olduğunu biliyoruz. Yani bu olay olduğunda Alison’ın en fazla 5-6 civarında bir yaşta olması gerekiyor.

Başka bir flashback’te ise Alison, Toby’nin evindeyken ikisinin yakınlaşmalarına tanık oluyoruz. O sırada Toby’nin annesi içeriye giriyor.

Yukarıdaki resim ise bu flashback’ten bir kare. Görüldüğü gibi Alison ve Toby 15-16 yaş civarındalar. Bu durumda Marion’ın ölümü ile ilgili Cece’nin anlattığı hikaye pek doğru olamaz gibi duruyor. Eğer Cece’nin hikayesindeki tarihlerde Marion ölmüş olsaydı yıllar sonrasında geçen bu olay yaşandığı sırada Marion’ın içeriye girmesi mümkün değildi.

Bu durumun senaryodaki açıklıktan kaynaklanıp dikkat edilmeden bu şekilde yapılmış olması da ihtimal dahilinde. Fakat söz konusu olan Pretty Little Liars olunca, dizinin hayranları hiçbir şeyin gelişi güzel veya gözden kaçırılmış bir şekilde yapılacağına pek inanmıyor.

Charles ile ilgili bildiğimiz diğer gerçekler üzerinden gidersek, aslında Charles hakkında birçok bilgiye, A kızları kaçırıp eve hapsettiğinde ulaştığımızı söyleyebiliriz. Kızların kurdukları kaçış planını uygulamaya çalıştıkları gün, baloya gider gibi hazırlandıklarında Charles’ı birçok maskeli mankenin arasından çıkmaya zorladıklarını hepimiz hatırlıyoruz.

Charles burada erkek taklidi yapan bir Cece’den ziyade gerçek bir erkek gibi görünüyor. Bu da Cece’nin gerçekte Charles(ve büyük ihtimalle A) olan kişiyi korumak için kendi Charles hikayesini uydurmuş olabileceği ihtimalini akıllara getiriyor.

Kızların kapalı kaldıkları evin içerisinde Charles ile ilgili görülenler aslında daha çok Charles’ın bir aile özlemi içerisinde olduğunu düşündürüyor.

Bu resimdeki mankenler Charles’ın hayalini kurduğu ailenin bir canlandırması niteliğinde olabilir. Ve görüldüğü gibi bu aile 2 çocuklu. Belki de ailenin kız çocuğu Cece erkek kardeşi Charles’ı korumak için bir yalana başvurmuş olabilir. Nitekim Mary Drake’in kaç çocuğu olduğuna dair henüz bir bilgi yok.

Peki, eğer Cece Charles değilse gerçek Charles kim? Daha da önemlisi Charles gerçekten A mi, eğer değilse A gerçekte kim? Bu soruların yanıtını tabi ki dizi sonlanana kadar alamayacağız. Fakat bununla ilgili dizinin hayranlarının birçok güzel teorisi bulunuyor.

Bu teorilere de bir göz atmak isterseniz Pretty Little Liars A kim? Teorileri yazı dizimizin devamını takip etmeyi unutmayın.

>> Pretty Little Liars A karakteri ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz?