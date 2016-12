Popülaritesini kaybetmeye başlayan Pokemon GO mobil oyunu için Nintendo tarafından hazırlanan yeni Pokemon GO Plus aksesuarı, kısıtlı olarak belirli mağazalarda satışa sunuldu.

Pokemon GO Plus satışları başladı!

Bilindiği gibi Pokemon GO Plus, iOS ve Android cihazlar ile birlikte kullanılan bir aksesuar olma özelliğine sahip.

Bluetooth ile akıllı telefon ile bağlantı kuran Pokemon GO Plus, sadece Pokemon GO oyunu için tasarlanmış bir ürün.

Akıllı telefonların Pokemon GO oyunu sırasında kullanımını düşürmeyi amaçlayan Pokemon GO Plus aksesuarı, oyun ile sürekli bağlı kalmak isteyen kullanıcılar için kullanılacak bir aksesuar olarak piyasada yer almaya başladı.

Pokemon GO Plus fiyatı!

Şu an için Pokemon GO Plus fiyatı, 35 dolar Avrupa için ise Pokemon GO Plus fiyatı 35 euro olarak belirlenmiş.

Şu an için çok yaygın bir satış ağı kapsamına alınmayan Pokemon GO Plus, resmi olarak satışa çıkmış oldu. İlerleyen dönemlerde satış ağının artırılması bekleniyor. Bununla beraber ülkemizde Pokemon GO Plus aksesuarı, resmi olarak satışa çıkmayacak gibi görünüyor. Zira Nintendo ürünleri, ne yazık ki ülkemizde aktif satış ağına dahil edilmiyor.