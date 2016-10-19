Geçtiğimiz günlerde APK olarak Android kullanıcılarına yayınlanan yeni Pixel Launcher, şimdi de resmi olarak Google Play Store üzerinde yerini almış oldu.

Pixel Launcher Google Play Store’da yayınlandı!

Google’ın, yeni Google Pixel ve Google Pixel XL için hazırladığı arayüzü tüm android kullanıcılarına getirmeyi amaçlayan Pixel Launcher Android uygulaması, APK olarak yayınlandıktan sonra, kısa bir süre önce Google tarafından Google Play Store aracılığıyla yayınlandı.

Yenilenen ikonlar, klavye detayları, tasarım sadeleştirmeleri ve performansı ile öne çıkan yeni Pixel Launcher, Android kullanıcıları için resmi olarak yayınlanmış oldu.

Son olarak belirtmek gerekirse yeni Pixel Launcher için Google, ikon paketlerinin tam desteği için Android 7.1 yüklü bir akıllı telefon şartı koymuş durumda.

Pixel Launcher Google Play Store bağlantısı: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.nexuslauncher