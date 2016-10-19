Geçtiğimiz günlerde APK olarak Android kullanıcılarına yayınlanan yeni Pixel Launcher, şimdi de resmi olarak Google Play Store üzerinde yerini almış oldu.

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Pixel Launcher Google Play Store’da yayınlandı!

Google’ın, yeni Google Pixel ve Google Pixel XL için hazırladığı arayüzü tüm android kullanıcılarına getirmeyi amaçlayan Pixel Launcher Android uygulaması, APK olarak yayınlandıktan sonra, kısa bir süre önce Google tarafından Google Play Store aracılığıyla yayınlandı.

Pixel Launcher

Yenilenen ikonlar, klavye detayları, tasarım sadeleştirmeleri ve performansı ile öne çıkan yeni Pixel Launcher, Android kullanıcıları için resmi olarak yayınlanmış oldu.

Pixel Launcher

Son olarak belirtmek gerekirse yeni Pixel Launcher için Google, ikon paketlerinin tam desteği için Android 7.1 yüklü bir akıllı telefon şartı koymuş durumda.

Pixel Launcher Google Play Store bağlantısı: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.nexuslauncher

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Eren Ertem
Eren Ertem
https://www.habertekno.com/yazarlar/eren-ertem
1997 yılında, Commodore 64 klavyesi ile tanıştığı teknoloji dünyasında yoluna, TED kolejinden sonra Yeditepe Üniversitesi'nde İngilizce eğitimli Elektrik-Elektronik Mühendisi olarak devam ediyor. Birçok farklı basılı ve elektronik medya sektöründe çalışmış, C programlama dili, Java programlama dili ve elektronik yayıncılık editörlüğü ile ilgili eğitim setleri hazırlamıştır. Popüler Bilim üzerine araştırmalarına ve yazılarına editör olarak devam ederken, öte yandan da 1947 Roswell konusu ile ilgili araştırma kitabını ve Alacaklı romanını yazıyor.

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