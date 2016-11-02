Photoshop Alternatifi Pixelmator İncelemesi!

Photoshop alternatifleri arasında en dikkat çekenlerden isim Pixelmator oluyor. İşte Photoshop alternatifi Pixelmator ile ilgili detaylar!

Son dönemlerde, video üretiminin artış göstermesiyle beraber, aslında dolaylı olarak da görüntü işleme yazılımlarının da önemi artmış oldu. Görüntü işleme denildiğinde ilk akla gelen uygulamalardan olan Photoshop kadar, daha pratik ve bir o kadar da yetenekli alternatif yazılımlar bulunuyor. Bunlardan birisi de en iyi Photoshop alternatifleri arasında yer alan Pixelmator olmuş durumda.

PS alternatifi Pixelmator!

Her ne kadar Photoshop alternatifleri ile ilgili birçok örnek bulunsa da, kabul etmek gerekiyor ki konu profesyonel üretim noktasına geldiği zaman PS öne çıkan ilk isim oluyor. Lakin, çok profesyonel bir yazılım ihtiyacı olmayan ve bununla beraber Mac tarafından Photoshop’un hantallığına katlanmak istemeyen kullanıcılar için, önemli isimlerden Pixelmator bulunuyor.

Pixelmator için ilk olarak söylenmesi gereken şey, hiç şüphe yok ki macOS Sierra ile birlikte, çok akıcı bir deneyim vaat edebiliyor.

Pixelmator özellikleri!

Bununla beraber, en iyi deneyimi ise “healing” aracı ile yaşatabilen Pixelmator, görüntü işleme konusunda önemli bir rakip haline geliyor. Bunların dışında “move tool” ve “selections tool” araçları ile de dikkat çeken Pixelmator, beklentileri karşılayan bir algoritma yapısı ile görüntü işleme yapabiliyor.

Dosya kayıt ve oynatma tarafında Pixelmator; Save for Web(Web için kaydet), CMYK Proofing, PSD Files, RAW Files, Image Capture, 16-bit Support ve Image Units desteklerini de bünyesinde barındırıyor.

Pratik, yetenekli ve elverişli araçlarının yanı sıra Pixelmator, iOS ortamının yanı sıra macOS tarafında da önceden hazırlanmış filtreler sunuyor ve bu filtreleri de başarılı bir şekilde uygulayabiliyor.

Pixelmator fiyatı!

Pratik kullanımı ve başarılı araçları ile birlikte Pixelmator fiyatı ile de Photoshop karşısında önemli bir avantaja sahip. Zira, an itibariyle Pixelmator fiyatı 29,99 dolar olarak belirlenmiş.

Hem macOS hem de iOS cihazlar için hazırlanan Pixelmator uygulamaları, ücretsiz denem sürümü de sunuyor. Böylelikle, ihtiyaçlarınız doğrultusunda, satın alma işlemi öncesinde Pixelmator’ı macOS tarafında ücretsiz deneyebilir ve gereksinimlerinize cevap verebilecek bir uygulama olup olmadığını kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

Pixelmator iOS sürümü için: http://www.pixelmator.com/ios/

Pixelmator Mac sürümü için: http://www.pixelmator.com/mac/