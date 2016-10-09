Photoshop alternatifleri denildiği zaman Mac işletim sistemi tarafında akıllara ilk gelen isim, Affinity Photo uygulaması oluyor. Üstelik sadece Photoshop ile görsel işleme değil, diğer uygulamaları ile de Adobe’un diğer profesyonel uygulamalarına kafa tutmaktan geri durmuyor.

Photoshop alternatifi Affinity Photo!

İlk olarak belirtmek gerekirse birçok kullanıcı, hem Windows hem de Mac tarafında görsel işleme yazılımları arasında Photoshop’u kullanmayı tercih ediyor. Her ne kadar profesyonel tarafta sektör standardı gibi bir konumda yer aldığı gösterilse de Photoshop, her ortamda olduğu gibi alternatifsiz değil. Zira Mac tarafında Photoshop alternatifi olarak Affinity Photo önemli bir yere sahip.

Kısaca belirtmek gerekirse Affinity Photo isimli uygulama, belirtildiği gibi Photoshop alternatifleri arasında başı çekiyor. Photoshop ile arasındaki farklar ise, en çok performans noktasında kendini belli ediyor.

Affinity Photo özellikleri!

Affinity Photo özellikleri ile ilgili konuşmak gerekirse ilk olarak Affinity Photo uygulamasının, .psd desteğini de sunduğunu belirtmekte fayda var.

Bununla beraber Affinity Photo; PNG, JPEG, GIF, TIFF, PSD, PDF, SVG ve EPS formatlarını işlemeye ve kaydetmeye imkan sunuyor.

Photoshop tarafında sıkça kullanılan web için kaydetme standardı da Affinity Photo tarafında doğrudan aynı isimle sunulmasa da, export işlemi sırasında nitelik seçimi yaparak sağlanıyor.

Temel olarak Photoshop tarafında çok sık kullanılan healing işlemini de sağlayan Affinity Photo uygulaması, bu noktada kendi algoritması ile tamamlama yapmak yerine, kullanıcıdan heal edilecek bölümün de seçilmesini bekliyor.

Tüm bunlara ek olarak belirtmek gerekirse Affinity Photo, macOS Sierra tarafında, Creative Cloud uygulamasının hantallığını hiçbir şekilde göstermemekle kalmıyor, kullanım sırasında da optimazyonlarının iyileştirilmesinden kaynaklandığı tahmin edilen sebeple, çok daha yüksek bir performans sağlayabiliyor.

Son olarak belirtmek gerekirse Mac tarafında en iyi Photoshop alternatifleri arasında yer alan Affinity Photo, Apple tarafından da Mac App Store kapsamında 2015’in en iyi uygulaması ünvanını da elde etmeyi başarmış.

Ücretlendirme noktasında da Affinity Photo uygulaması, Mac App Store tarafında 49,99 dolar etiketi ile satışa sunulmuş durumda. Bununla beraber, satın almadan önce Affinity Photo uygulamasını denemek isteyen kullanıcılar, Affinity Photo web sitesi üzerinden deneme sürümünü indirebilirler.

Ayrıca, tasarımcılar için de Serif Labs firması, Affinity Photo uygulamasına ek olarak Affinity Designer uygulamasını da satışa sunuyor.

Affinity Photo uygulamasını Mac App Store’dan satın almak için: https://itunes.apple.com/us/app/affinity-photo/id824183456?mt=12

Affinity Photo uygulamasını denemek için: https://affinity.serif.com/en-gb/photo/